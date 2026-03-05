Cơ quan công an tiết lộ công ty đứng sau hệ thống "Xôi lạc TV"

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo công bố vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây "Xôi lạc TV".

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, công ty đứng sau Xôi Lạc TV là một công ty liên kết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm truyền thông, viết phần mềm, xuất nhập khẩu lao động. Ứớc tính doanh thu hoạt động từ quảng cáo từ hệ thống Xôi Lạc TV lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng với công ty này.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

"Đây là công ty hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề, có rất nhiều nhân viên. Trong đó, đối với hệ thống Xôi lạc TV thì công ty cắt cử một số bộ phận để hỗ trợ cho Xôi lạc. Nhân viên của công ty đều còn trẻ và có trình độ cao, giỏi công nghệ thông tin, một số người là thạc sĩ", Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố đối với 30 đối tượng trong đường dây "Xôi lạc TV" về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng. Trong quá trình công ty này hoạt động, các nhóm đối tượng cầm đầu, quản trị viên, người trẻ đam mê mô hình, thẻ bài có giá trị đã mua về sử dụng.

Cơ quan điều tra đang mở rộng xác minh hành vi liên quan đến vật phẩm, đồ dùng trong vụ án. "Chúng tôi đã kê biên số tài sản trên, trong quá trình điều tra, tiếp tục truy vết theo dòng tiền các đối tượng sử dụng ví điện tử", Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm.