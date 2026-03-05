Đại diện A05: Cà khịa TV nằm trong đường dây của "Xôi lạc"

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm "Xôi lạc TV", khởi tố 30 bị can.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05). (Ảnh: Trọng Phú)

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) cho biết: Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các đường dây liên quan đến Xôi lạc TV. Trong đó có kênh "Cà khịa TV". Do đang trong quá trình điều tra nên không thể công bố chi tiết.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Huy Lục, việc triệt phá đường dây tội phạm trên hệ thống "Xôi Lạc TV" là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang thực hiện và những cá nhân có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác. Mọi hành vi ẩn danh trên không gian mạng đều để lại dấu vết.

Đại diện Cục A05 cho biết thêm: "Chúng tôi khẳng định không có "vùng cấm" trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong thời gian tới, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực "bản quyền số" sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều giải pháp công nghệ".

Hôm 2/2, toàn bộ trang nói trên bị "đóng băng" mà không có thông báo. Trước đó, nền tảng phát sóng vi phạm bản quyền này vẫn hoạt động 24/7, chiếu và bình luận nhiều môn thể thao ở các giải đấu ở mọi khung giờ. Trang mạng xã hội của web lậu và các bình luận viên ẩn danh cũng không có bài đăng mới từ thời điểm nói trên.

Các website như xoilac, vebo, thapcam nằm trong danh sách đen vi phạm bản quyền tại Việt Nam nhiều năm qua. Dù bị các nhà mạng trong nước chặn truy cập, các trang này thường nhanh chóng "thoát xác" bằng việc cập nhật, đổi sang URL khác để hoạt động. Bằng cách này, hệ thống trang vi phạm bản quyền, quảng cáo cá độ phi pháp vẫn âm thầm hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp truyền hình trả tiền trong nước.

Các nền tảng vi phạm bản quyền như trên có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam. Trước đó, Bộ TT&TT đã đưa nhiều tên miền trong số này vào danh sách đen cấm quảng cáo. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu truy tìm nguồn cấp nội dung, nhà mạng chặn truy cập website.