Nhiều bình luận viên biệt danh “Người Dơi”, “Batman” bị bắt trong vụ Xôi Lạc, có người trình độ thạc sĩ

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 38 người trong đường dây liên quan hệ thống phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV, để điều tra các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo A05, các đối tượng cầm đầu sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận bóng đá, thể thao từ nguồn OTT hoặc vệ tinh, sau đó phát lại trên hệ thống Xôi Lạc TV. Trong quá trình phát sóng, nhóm này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá để thu lợi, với doanh thu ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết con số này chưa đầy đủ và đang tiếp tục được làm rõ. Đến nay, lực lượng điều tra đã kê biên, truy vết tài sản khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu dưới dạng tiền điện tử.

Cảnh sát triệt phá hang ổ Xôi Lạc TV. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động tinh vi, các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ nhằm tránh bị phát hiện, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy vết.

Sau nhiều năm điều tra, Cục A05 phối hợp Phòng PA05 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ toàn bộ các mắt xích chính trong đường dây, gồm đối tượng cầm đầu, quản trị hệ thống, nhóm kỹ thuật và người hỗ trợ vận hành.

Cảnh sát làm việc với các bị can. Ảnh: C.A.

Trong số này có nhiều bình luận viên bóng đá trên mạng với các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết quá trình khám xét phát hiện hệ thống tuyển nhiều nhân sự trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, am hiểu công nghệ. Các nhân viên được phân công theo từng khâu riêng, “ai biết việc người đó” và không nắm thông tin về thu nhập của nhau.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.