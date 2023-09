Nóng trong tuần: Cục trưởng Cục PTTT&TTĐT nói về sai phạm của "Xôi Lạc TV"

Cục trưởng Cục PTTT&TTĐT nói về sai phạm của "Xôi Lạc TV"

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Ngày 6/9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ TT&TT, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã nêu thực tế về tình trạng vi phạm bản quyền ở trên không gian mạng, đặc biệt là vi phạm bản quyền về các trận đấu bóng đá ở các giải lớn hoặc những trận bóng có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Theo ông Tự Do, vừa qua, Cục đã phối hợp với các doanh nghiệp lớn để có các giải pháp ngăn chặn các vi phạm bản quyền này. Tuy nhiên thực tế cho thấy, có tình trạng khi các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn trang web lậu thì các trang này lại đổi địa chỉ Ip, tên miền nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5-10 phút.

Trong đó, ông Tự Do cho biết, website vi phạm trắng trợn nhất, vi phạm nghiêm trọng nhất là "Xôi Lạc" với 20 tên miền khác nhau.

“Sau khi phối hợp với Công an, các doanh nghiệp tìm hiểu thì thấy họ vận hành rất chuyên nghiệp”- ông Lê Quang Tự Do nói. Vì vậy, theo ông Tự Do vi phạm này không dừng mức xử lý hành chính mà ở mức xử lý cao hơn.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch bất động sản Nhật Nam

Bà Vũ Thị Thuý.

Tối 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983) Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, công an bước đầu xác định, bà Thúy đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Sau đó, bà Thúy lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, cơ quan chức năng cáo buộc Vũ Thị Thúy đã chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân, với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Lộ diện kẻ chủ mưu vụ công ty bị Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang "đưa vào tầm ngắm"

Đối tượng Huỳnh Hữu Tường tại cơ quan công an

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi). Tường được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc lừa đảo, chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng của nhiều nạn nhân, liên quan Công ty Lộc Phúc. Đây là vụ án được thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo lập Ban chuyên án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, Tường điều hành mọi hoạt động của Công ty Lộc Phúc. Để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm tổng giám đốc công ty.

Từ ngày 31/8 đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến công an tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài đối tượng Huỳnh Hữu Tường, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 nghi phạm là những thành phần chủ chốt của Công ty Lộc Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện hang động tuyệt đẹp trên đỉnh Trường Sơn

Hang Sơn Nữ với vô số khối thạch nhũ có hình thù kỳ lạ

Ông Hoàng Trọng Đức (Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết một hang động với nhiều khối thạch nhũ tuyệt đẹp vừa được phát hiện tại địa phương này, được người dân đặt tên là Sơn Nữ. Khu vực phát hiện hang Sơn Nữ thuộc bản Đìu Đo.

Hang Sơn Nữ dài hơn 1,5km, nơi cao nhất khoảng 30m. Trong hang còn có dòng suối ngầm bắt nguồn từ biên giới Việt - Lào đi qua bản Dốc Mây. Suối này chảy qua hang Sơn Nữ, đến bản Đìu Đo cũ rồi hòa vào suối Khe Cạc.

Hang Sơn Nữ bên dưới có suối với cảnh sắc như tranh vẽ. Cuối hang là cửa sau chảy ra suối Khe Mây với khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Trong hang có nhiều khối thạch nhũ rất đẹp, hình thù độc đáo.

Ông Hoàng Trọng Đức cho hay trong chuyến khảo sát vừa qua, ông đã tận mắt chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ trắng từ trên cao buông xuống rồi tràn ra như tấm lụa trắng khổng lồ mềm mại, lấp lánh.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 857 về xử lý kỷ luật đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Mai Văn Ninh, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Lý do trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa (từ tháng 8-2011 đến tháng 10/2014), ông Mai Văn Ninh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của HĐND tỉnh và đã bị kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 31/7/2023 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật Đảng.

Thông xe cầu 600 tỷ ở TP.HCM

Cầu Long Kiểng là dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM

Sáng 8/9, TP.HCM tổ chức thông xe cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè sau hơn 20 năm triển khai xây dựng. Cây cầu hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với thời gian dự kiến kể từ khi nhận bàn giao 100% mặt bằng.

Cầu Long Kiểng là dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM kết nối tỉnh Long An, huyện Nhà Bè, quận 7 vào trung tâm thành phố. Cầu có thiết kế 2 mố và 8 trụ cầu dài 318m, rộng 15m, đường dẫn hai đầu 661m, tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng. Cầu Long Kiểng được thiết kế 4 làn xe với dải phân cách giữa, một lối đi bộ rộng 2m, lan can cao 1m, lát gạch phục vụ người dân qua lại ở cả hai hướng.

Hai bên đầu cầu được thiết kế lối đi dưới dạ cầu cho người dân quanh khu vực di chuyển qua lại được thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị kỷ luật

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Vi phạm của ông Lê Đức Thọ bị kết luận là mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.

