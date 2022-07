Cô gái thích khoe mẽ nhà đẹp và xe sang, tiêu hơn 500 triệu/ngày bất ngờ bị "tẩy chay" là ai?

Hôm 15/7, nữ ca sĩ Wang Chengcheng ở Trung Quốc đã chụp ảnh cùng cha mặc trang phục cảnh sát rồi đăng trên tài khoản mạng xã hội. Trong ảnh, cha của cô mặc trang phục cảnh sát với mũ trên cánh tay, còn Wang Chengcheng đứng bên cạnh cha mỉm cười. Hình ảnh đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Vlogger này là một người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người hâm mộ. Cô từng chia sẻ, bản thân sở hữu căn nhà sang trọng rộng 400m2, đi xe sang, có người giúp việc mỗi ngày, diện quần áo hàng hiệu, thường xuyên mua mua những trang phục xa xỉ. Nhưng sốc nhất là Wang Chengcheng tuyên bố mỗi ngày tiêu hơn 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng). Trong một video đăng lên mạng, cô từng chia sẻ đã bắt đầu kinh doanh từ năm 22 tuổi và có sự nghiệp riêng.

Trong một bài đăng khác, Wang Chengcheng chia sẻ, cô có công ty riêng và không cần xin xu nào từ gia đình.

Ảnh của Wang Chengcheng chụp bên máy bay trực thăng đã gây bão mạng.

Tâm điểm đáng chú ý nhất thời gian gần đây chính là video clip quay cảnh cô Wang Chengcheng đang đứng cạnh một chiếc trực thăng. Cư dân mạng nghi ngờ đó là trực thăng của cảnh sát. Trước sự việc này, cơ quan công an Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã tiến hành điều tra. Theo báo cáo, cha của Wang Chengcheng đã nghỉ hưu năm 2022 và từng làm trong ngành công an là có thật.

Tài khoản trên mạng xã hội của Wang Chengcheng đã bị xóa.

Còn trực thăng mà cô chụp ảnh cùng là do Liaoning Tongfei General Aviation Co., Ltd sở hữu và đang đậu tại sân bay dân dụng Caihu (Thẩm Dương, Liêu Ninh). Máy bay được Văn phòng Công an Thẩm Dương thuê và dùng khi làm nhiệm vụ đặc biệt.

Khi cư dân mạng phát hiện Wang Chengcheng quay video bên cạnh chiếc trực thăng, cơ quan công an phát hiện người đứng đầu công ty đã tự ý cho phép làm điều này mà không hỏi ý kiến ngành công an. Sau đó, vị giám đốc này đã bị đình chỉ công việc.

Wang Chengcheng chỉ là nickname, tên thật của cô gái này Wang Moucheng, đã kết hôn năm 31 tuổi. Cô bắt đầu kinh doanh năm 2017 và kết hôn năm 2021. Chồng cô là một doanh nhân ở Thẩm Dương.

Theo hồ sơ đăng ký, bản thân Wang Chengcheng sở hữu một công ty kinh doanh trà sữa và công ty công nghệ năng lượng. Nhưng điều đáng chú ý là 2 công ty này đã ngừng hoạt động.

Sau sự việc liên quan đến trực thăng, quá nhiều cư dân mạng lên án về độ khoe khoang nên tài khoản của Wang Chengcheng đã bị xóa. Chỉ vì một hành động khoe mẽ mà Wang Chengcheng mất kênh kiếm tiền trên mạng, kết thúc sự nghiệp được nhiều người hâm mộ và những video đã mất công quay, dựng cũng không còn.

