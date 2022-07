Đại gia 62 tuổi người Hà Nội sắp chuyển khối tài sản hơn 100 tỷ cho con gái giàu cỡ nào?

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã đăng ký bán thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu HPG cho con gái là bà Nguyễn Hà My trong thời gian từ 7/7 - 5/8/2022.

Hiện nay bà My không sở hữu cổ phiếu HPG nào. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà My sẽ tăng lên thành 5 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,09%. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 29/6, khối tài sản ông Quang chuyển nhượng thỏa thuận cho con gái có giá trị hơn 113 tỷ đồng.

Trước khi đăng ký chuyển nhượng thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu cho con gái, vị đại gia sinh năm 1960 người Hà Nội đang trực tiếp nắm giữ 108,792 triệu cổ phiếu HPG, tương đương tỷ lệ 1,87%.

Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái) đăng ký bán thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu HPG cho con gái

Tính theo giá thị trường, khối tài sản vị đại gia 62 tuổi người Hà Nội đang nắm giữ có giá trị hơn 2.475 tỷ đồng (kết phiên giao dịch ngày 29/6). Dự kiến sau khi bán bớt cổ phần cho con gái, tỷ lệ sở hữu của ông Quang giảm còn 103,792 triệu cổ phiếu HPG tương đương tỷ lệ 1,78%.

Vị đại gia người Hà Nội đăng ký chuyển nhượng thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu cho con gái trong bối cảnh sắp có hơn hơn 1,3 tỷ cổ phiếu HPG sắp “gia nhập” ra thị trường. Cụ thể, trong ngày 29/6, Tập đoàn Hòa Phát đã ra thông báo cho biết đã phát hành hơn 1,34 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo tỷ lệ 10:3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu là 20/7 tới. Tổng số cổ phiếu sau khi chia cổ tức là hơn 5,814 tỷ đơn vị, ứng với vốn điều lệ 58.147 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Quang không phải là lãnh đạo duy nhất của HPG đăng ký chuyển nhượng bớt tài sản cho các con trong thời gian gần đây. Trước đó, vào năm 2021, những lãnh đạo khác của Hòa Phát như Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương và Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn cũng đã chuyển nhượng hàng chục triệu cổ phiếu HPG cho các con.

Về kết quả kinh doanh, trong tháng 5/2022, Hòa Phát sản xuất 780.000 tấn thép thô, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 660.000 tấn, tăng 10% so với tháng 5/2021. Riêng thép xây dựng đạt 393.000 tấn, tăng 32% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ 2021.

Trong tháng 5, hoạt động xuất khẩu thép xây dựng ghi nhận kết quả khả quan với 167.000 tấn, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát còn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 63.000 tấn phôi thép.

Với sản phẩm HRC, sản lượng tháng 5 đạt trên 200.000 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường các sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ còn chậm, dẫn đến mức tiêu thụ nguyên liệu thép cuộn cán nóng thấp hơn so với cùng kỳ và tháng 4/2022.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 3,6 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng và HRC đạt 3,4 triệu tấn, tăng 5%. Thép xây dựng đóng góp 2 triệu tấn, tăng 26% so với 5 tháng 2021, trong đó có 631.000 tấn xuất khẩu, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. HRC ghi nhận 1,2 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

