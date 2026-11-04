Hồng táo Trung Quốc 'rẻ chưa từng có'

Hồng táo tươi, còn gọi là đông táo, có quả gần tròn, vỏ mỏng, thịt giòn, mọng nước và vị ngọt. Khác với loại hồng táo khô thường có vỏ đỏ sẫm, nhăn và phần thịt mềm, đông táo chủ yếu được dùng để ăn tươi.

Trước đây, chị Hoàng Anh thường phải đặt hàng theo thùng tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu. Nay, loại quả này xuất hiện ở nhiều sạp trái cây, chợ, siêu thị và trên mạng, với nhiều kích cỡ và phân khúc giá khác nhau.

Khảo sát tại TP HCM cho thấy, hồng táo Trung Quốc hiện được bán khoảng 35.000-150.000 đồng một kg, tùy kích cỡ, chất lượng và nơi bán. Trên các kênh trực tuyến, một thùng hồng táo cỡ nhỏ 5 kg được rao giá 120.000 đồng, tương đương 24.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại một số siêu thị phân khúc cao, sản phẩm đóng hộp giấy 1,5 kg có giá 150.000 đồng, tương đương 100.000 đồng một kg. Mặt bằng giá tại các điểm bán được khảo sát giảm khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồng táo Trung Quốc được bán tại các cửa hàng trái cây ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Không chỉ ở khâu bán lẻ, giá hồng táo tại các đầu mối cũng đi xuống khi nguồn hàng về nhiều. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM), mặt hàng này được đưa về liên tục với đủ kích cỡ, mỗi đêm lên tới hàng chục tấn. Giới buôn tại đây nhận định, giá năm nay thấp nhất từ trước đến nay; riêng giai đoạn tháng 8-10, giá giảm khoảng 20% so với đầu vụ.

Chị Oanh, tiểu thương bán trái cây trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội, TP HCM, cho biết đã kinh doanh hồng táo khoảng 5 năm và chưa từng thấy giá thấp như thế. Đầu mùa, giá có thể lên tới 150.000 đồng một kg, nhưng càng về sau càng giảm. Tại sạp của chị, loại nhỏ còn 35.000 đồng một kg, cỡ vừa 60.000 đồng và loại lớn khoảng 120.000 đồng. Mức này giảm 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn một nửa so với giai đoạn sốt giá ở Việt Nam năm 2020-2021.

Theo chị Oanh, cơ cấu hàng năm nay cũng có thay đổi khi xuất hiện nhiều quả kích cỡ nhỏ hơn. Trước đây, mối hàng chủ yếu đưa về loại vừa và lớn, còn hiện nay người bán có thêm lựa chọn ở phân khúc giá thấp, phù hợp với nhiều mức chi tiêu. Sự khác biệt về kích cỡ cũng tạo khoảng cách giá đáng kể giữa các loại hồng táo trên thị trường.

Nguồn hàng nhập khẩu đa dạng hơn cũng góp phần tạo sức ép giảm giá. Ông Nguyễn Văn Hồng, một đầu mối trái cây tại miền Bắc, cho biết năm nay hồng táo có nhiều nguồn hàng, các đầu mối muốn nhập số lượng bao nhiêu cũng có thể tìm được. Giá nhập ngày càng hấp dẫn khiến nhiều đơn vị tham gia. Lượng hồng táo ông Hồng nhập về tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ đó có điều kiện lấy hàng với giá tốt hơn.

Mùa hồng táo thường kéo dài từ đầu tháng 7 đến tháng 11. Ông Hồng thường bán khoảng 2 tấn mỗi ngày, nhưng từ cuối tháng 10, lượng hàng qua kênh của ông tăng lên khoảng 3,5 tấn mỗi ngày. Theo cách phân loại riêng của đầu mối này, hàng loại 3A (kích cỡ nhỏ) bán sỉ khoảng 20.000-24.000 đồng một kg, còn loại 1A (kích cỡ lớn) khoảng 40.000-50.000 đồng.

Khả năng cung ứng lớn và kéo dài mùa thu hoạch tại Trung Quốc là một trong những yếu tố giúp nguồn hàng duy trì trên thị trường trong nhiều tháng. Theo ECNS (China News Service), tại huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây, một trong những vùng trồng đông táo lớn của nước này, diện tích canh tác khoảng 28.000 ha, sản lượng hơn 700.000 tấn mỗi năm, chiếm khoảng một phần ba thị trường nội địa Trung Quốc.

Đặc biệt, địa phương này đã mở rộng các mô hình canh tác có mái che như nhà kính, nhà màng, giúp quả chín theo nhiều đợt, theo Nhân dân Nhật báo. Nhờ đó, thời gian cung ứng đông táo được kéo từ khoảng 40 ngày khi trồng ngoài trời lên khoảng 6 tháng, với những lứa quả có thể đưa ra thị trường từ tháng 5. Cách làm này giúp nguồn cung không còn tập trung vào một thời điểm ngắn như phương thức trồng tự nhiên.