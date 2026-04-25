Giá xăng dầu hôm nay 25/4 mới nhất: Dầu thế giới biến động lạ

Giá dầu thế giới biến động trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/4, giá dầu quốc tế biến động trái chiều. Cụ thể, giá dầu Brent tăng nhẹ 0,25% lên 105,3 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 1,51%, còn 94,4 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ chịu tác động từ nhiều yếu tố đan xen, trong đó đáng chú ý là dữ liệu tồn kho tại Mỹ và kỳ vọng về việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trước đó, giá dầu đã bật tăng mạnh khi báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất giảm sâu hơn nhiều so với dự báo. Kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng lên 465,7 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho xăng giảm tới 4,6 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 3,4 triệu thùng – mức giảm vượt xa dự báo của giới phân tích.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột Iran tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Fatih Birol, cho biết cuộc chiến tại Iran đã thay đổi vĩnh viễn ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, điện hạt nhân và điện khí hóa, qua đó làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Đây là một tuyên bố táo bạo trong bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ khi giá dầu Brent đang giao dịch trên mức 105 USD/thùng và nguồn cung vật chất vẫn bị hạn chế. Birol nói với tờ The Guardian rằng sự suy giảm niềm tin vào độ an toàn của nhiên liệu hóa thạch là mang tính lâu dài và các quốc gia chịu ảnh hưởng từ sự gián đoạn tại eo biển Hormuz sẽ phải xem xét lại mức độ rủi ro địa chính trị mà họ sẵn sàng chấp nhận trong hệ thống năng lượng của mình.

“Nhận thức của họ về rủi ro và độ tin cậy sẽ thay đổi. Các chính phủ sẽ rà soát lại chiến lược năng lượng. Sẽ có sự thúc đẩy đáng kể đối với năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, cùng với xu hướng chuyển mạnh hơn sang một tương lai điện khí hóa,” Birol nói với The Guardian, đồng thời cho biết sự chuyển dịch này sẽ “làm suy giảm các thị trường chính của dầu mỏ”, dẫn đến “những hệ quả lâu dài đối với thị trường năng lượng toàn cầu...”

Trong khi đó, JPMorgan cho rằng giá có thể cần tăng thêm để buộc nhu cầu suy giảm mạnh hơn. Goldman Sachs ước tính sản lượng dầu vùng Vịnh đã giảm 57% so với mức trước chiến tranh. Đây là những tín hiệu thiếu hụt nguồn cung, chứ không phải bằng chứng cho thấy hệ thống nhiên liệu hóa thạch đang suy thoái. Birol nói cuộc khủng hoảng hiện tại “lớn hơn tất cả các cuộc khủng hoảng lớn trước đây cộng lại”, đồng thời chỉ trích thế giới đã quá “bất ngờ” đến mức để nền kinh tế toàn cầu trở thành “con tin của một eo biển dài 50 km.”

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 25/4 được áp dụng theo kỳ điều hành gần nhất (23/4) của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Cụ thể:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 21.834 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.880 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.697 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.811 đồng/kg

Giá xăng dầu duy trì ở mức thấp

Ở kỳ điều hành vừa qua, giá xăng tiếp tục giảm nhẹ, trong khi dầu diesel giảm mạnh tới 1.159 đồng/lít. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp giá dầu diesel đi xuống.

Đáng chú ý, so với mức đỉnh hồi đầu tháng 4, giá xăng dầu trong nước đã giảm rất sâu. Giá dầu diesel giảm hơn 40%, tương đương hơn 18.000 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm gần 11.000 đồng/lít, còn xăng E5 RON92 giảm hơn 8.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia có chung đường biên giới, góp phần hỗ trợ chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Dự báo xu hướng

Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động do yếu tố địa chính trị và nguồn cung, giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ diễn biến quốc tế. Tuy nhiên, với dư địa từ Quỹ bình ổn và xu hướng giảm trước đó, giá bán lẻ trong nước có thể vẫn duy trì ổn định trong ngắn hạn.