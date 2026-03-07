Chốt giá vàng hôm nay ngày 7/3 đảo chiều tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 7/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 7/3 tăng giá vàng miếng lên mức 185 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 7/3, giá vàng trong nước ngày 7/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 7/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 7/3, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/3, đảo chiều tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 7/3, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 182 –185 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 7/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/3 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 104 USD/ounce, lên mức 5.171 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.129 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần tăng giá, tiến gần mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Metals Focus, giá vàng gần đây biến động mạnh trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, song triển vọng trung và dài hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.

Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng trong những giai đoạn biến động mạnh, dòng tiền có thể ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao như đồng USD hoặc trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này có thể khiến thị trường vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, thị trường vàng đang hướng tới việc kiểm định các vùng kháng cự quan trọng quanh 5.200-5.250 USD/ounce. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại khu vực 5.000 USD/ounce. Nếu giữ được vùng giá này, triển vọng tăng giá của vàng trong ngắn hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.171 USD/ounce (tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 7/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 7/3, giá vàng ngày 8/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.