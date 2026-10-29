Vàng thế giới bật tăng, SJC vẫn đối mặt rủi ro giảm sâu

Giá vàng thế giới vượt 4.000 USD, SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch ngày 27/10 tại Mỹ, giá vàng thế giới phục hồi đáng kể sau khi giảm xuống quanh mức 3.985 USD/ounce. Lực mua bắt đáy giúp kim loại quý tăng trở lại vùng 4.060 USD/ounce khi kết thúc phiên, cao hơn khoảng 1,1% so với phiên trước.

Đà phục hồi xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh nhờ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông có thể giúp cải thiện triển vọng đàm phán. Giá năng lượng hạ nhiệt phần nào làm dịu lo ngại lạm phát, qua đó giảm áp lực đối với chính sách tiền tệ và hỗ trợ nhu cầu mua vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co. Đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và các dữ liệu kinh tế tích cực tiếp tục hạn chế đà tăng của kim loại quý. Đặc biệt, giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến được công bố vào rạng sáng 29/10 theo giờ Việt Nam.

Giá vàng SJC, nhẫn trơn tăng thêm 600.000-1 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

Trong nước, giá vàng sáng 28/10 đồng loạt phục hồi. Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng so với chiều hôm trước, lên 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 136-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Một số thương hiệu vàng nhẫn lớn khác tăng khoảng 600.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 137,6 triệu đồng và bán ra ở mức 141,6 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi gần 17 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục là yếu tố khiến người mua vàng trong nước phải thận trọng, nhất là khi giá quốc tế vừa trải qua một đợt điều chỉnh mạnh.

Giá vàng bật tăng từ vùng dưới 4.000 USD/ounce cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện. Tuy nhiên, một phiên phục hồi chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm đã kết thúc, nhất là khi thị trường đang đứng trước những quyết định quan trọng về lãi suất.

Giá vàng còn rủi ro lao dốc hay hướng tới 5.000 USD?

Triển vọng giá vàng trong ngắn hạn đang chịu tác động từ hai lực đối nghịch: nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và sức ép từ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Những căng thẳng liên quan đến Mỹ, Iran và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến động trên thị trường năng lượng. Dù các nỗ lực ngoại giao có thể giúp hạ nhiệt rủi ro trước mắt, chưa có cơ sở để khẳng định căng thẳng đã được giải quyết triệt để.

Về dài hạn, bất ổn địa chính trị, nhu cầu đa dạng hóa tài sản và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương là những yếu tố hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng ngày càng phụ thuộc vào dòng tiền và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Vàng không mang lại lợi suất định kỳ như trái phiếu hay tiền gửi. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo. Đồng USD mạnh lên còn khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Bởi vậy, cuộc họp Fed lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thị trường đang theo dõi khả năng ngân hàng trung ương Mỹ duy trì lãi suất hiện tại, đồng thời tìm kiếm tín hiệu về định hướng chính sách trong những tháng cuối năm.

Nếu Fed phát đi thông điệp cứng rắn, nhấn mạnh nguy cơ lạm phát dai dẳng và khả năng tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ có thể duy trì ở mức cao. Khi đó, giá vàng có nguy cơ chịu thêm áp lực bán và kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu triển vọng lạm phát cải thiện và Fed phát tín hiệu ít thắt chặt hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể suy yếu, tạo điều kiện để vàng tiếp tục phục hồi. Dù vậy, diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế và phản ứng của dòng tiền sau quyết định chính sách.

Về các ngưỡng kỹ thuật, vùng 4.000 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu giá giữ vững vùng này, lực mua có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự 4.079-4.100 USD/ounce. Ngược lại, nếu thủng các mốc hỗ trợ quanh 4.015 USD và 3.975 USD/ounce, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ gia tăng.

Các tổ chức tài chính cũng đưa ra những đánh giá khác nhau. State Street Investment Management duy trì kịch bản giá vàng có thể đạt 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu năm 2027, dù giảm xác suất của kịch bản này xuống 60%, từ mức 70% trước đó. Tổ chức này đồng thời đánh giá khả năng giá vàng đi ngang trong vùng 4.000-4.750 USD/ounce trong 6-9 tháng tới ở mức 35%.

Trong khi đó, Standard Chartered cho rằng giá vàng cần giữ được vùng hỗ trợ quan trọng để tránh nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Tổ chức này dự báo giá vàng trung bình đạt 4.650 USD/ounce trong quý IV/2026 và 4.850 USD/ounce trong quý I/2027.

Nhìn chung, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, nhưng con đường đi lên khó tránh khỏi những nhịp biến động mạnh. Đối với thị trường trong nước, khoảng cách gần 17 triệu đồng/lượng so với giá thế giới cũng làm gia tăng rủi ro nếu vàng quốc tế quay đầu giảm.