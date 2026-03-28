Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/3 đồng loạt tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/3 tăng giá vàng miếng lên mức 172,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/3, giá vàng trong nước ngày 28/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/3, tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/3, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/3, tăng trở lại ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,8 –172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/3 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 76 USD/ounce, lên mức 4.495 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.376 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, chốt tuần tiến sát mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giá vàng đang cho thấy tín hiệu ổn định trở lại sau khi chấm dứt chuỗi giảm kéo dài ba tuần, tuy nhiên xu hướng trong ngắn hạn vẫn còn nhiều yếu tố đan xen.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc kim loại quý phục hồi từ vùng đáy quanh 4.100 USD/ounce và lấy lại mốc 4.500 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực ban đầu, nhưng chưa đủ để khẳng định thị trường vàng thế giới đã đảo chiều rõ ràng.

Theo ông Michael Brown - Chuyên gia phân tích cấp cao tại Pepperstone, diễn biến gần đây cho thấy giá vàng có thể đang hình thành vùng đáy tương đối vững chắc.

Ở góc nhìn khác, các chuyên gia cho rằng môi trường vĩ mô vẫn là yếu tố chi phối chính. Lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng đang tạo áp lực đáng kể lên giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những yếu tố này không làm thay đổi triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.495 USD/ounce (tương đương khoảng 142,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 29,9 triệu đồng/lượng.

