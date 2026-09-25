Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/9 diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/9 giữ giá vàng miếng ở mức 144,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/9, giá vàng trong nước ngày 25/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 25/9, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9, giữ ổn định giá vàng miếng và nhiều biến động giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNE.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/9, biến động đủ các hướng ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,5 –145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/9 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 32 USD/ounce, lên mức 4.302 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 11/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.297 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, vượt qua mốc 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Ryan McKay - Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities - nhận định, thị trường vàng thế giới vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao nhưng nhu cầu đầu tư duy trì ổn định và có dấu hiệu cải thiện ở nhiều nhóm nhà đầu tư.

Theo TD Securities, mối quan hệ truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực đã suy yếu. Trong lịch sử, vàng vẫn có thể tăng giá cùng lợi suất thực khi các rủi ro kinh tế vĩ mô khác chi phối tâm lý thị trường. Những yếu tố như bất ổn địa chính trị, xu hướng giảm phụ thuộc vào USD, lo ngại tiền tệ mất giá, tình trạng tài khóa xấu đi và lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đầu tư vàng.

TD Securities cho rằng ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, các dòng tiền đầu tư dài hạn vẫn có thể giúp vàng chống chịu trước mặt bằng lãi suất cao. Ngân hàng này kỳ vọng giá vàng có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.270 USD/ounce (tương đương khoảng 135,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 8,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/9, giá vàng ngày 26/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.