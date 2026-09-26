SUV hạng B giá 270 triệu đồng đẳng cấp châu Âu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng B đẳng cấp châu Âu, siêu tiết kiệm xăng

SUV Coupe Citroen Basalt X.

Theo Tạp chí công nghệ Techz, thương hiệu xe Pháp - Citroen vừa tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại thị trường Ấn Độ khi chính thức ra mắt phiên bản mới sử dụng động cơ tăng áp Turbo cho dòng SUV Coupe Citroen Basalt X. Sự bổ sung này giúp Citroen Basalt X tăng cường khả năng cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị gầm cao đầy năng động, mang tới lựa chọn mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo mức giá cực kỳ dễ tiếp cận cho người tiêu dùng.

Về tổng thể ngoại thất, Citroen Basalt X sở hữu phong cách thiết kế SUV Coupe độc đáo với phần mái vuốt cong về phía sau, kết hợp hài hòa giữa sự cứng cáp của xe gầm cao và nét thanh lịch của dòng sedan coupe. Điểm nhấn mặt trước của mẫu xe này nằm ở cụm đèn LED định vị ban ngày hình chữ X đặc trưng, kết hợp cùng logo thương hiệu "hai mũi tên ngược" mạ chrome, liền mạch với lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED Projector, ốp vòm bánh xe nhựa đen khỏe khoắn, các tấm ốp cản trước và sau dạng tấm bảo vệ gầm (skid plate) cùng bộ mâm hợp kim 16 inch phay xước hai màu tương phản.

Không gian nội thất của Basalt X phiên bản turbo mới được hãng chăm chút tỉ mỉ với tông màu hiện đại, ghế bọc da nhân tạo cao cấp mang lại cảm giác êm ái. Trung tâm bảng điều khiển nổi bật với màn hình cảm ứng kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiển thị đa thông tin sắc nét.

Citroen Basalt X cũng sở hữu danh sách trang bị tiện nghi phong phú gồm hệ thống điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, vô-lăng tích hợp phím bấm chức năng, sạc không dây, hệ thống âm thanh chất lượng cao và khoang hành lý rộng rãi có dung tích lên tới 470 lít. Về an toàn, xe đạt chứng nhận 4 sao Bharat NCAP nhờ cấu trúc khung gầm chắc chắn cùng các tính năng tiêu chuẩn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp TPMS.

Citroen Basalt X cũng sở hữu danh sách trang bị tiện nghi phong phú

Sức mạnh của Citroen Basalt X phiên bản turbo đến từ khối động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh PureTech dung tích 1.2L. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 190 Nm khi đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hoặc 205 Nm khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Cấu hình động cơ turbo mới không chỉ cải thiện đáng kể khả năng bứt tốc và vận hành thanh thoát trên đường trường, mà còn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, dao động khoảng 18,7 - 19,5 km/lít (tương đương hơn 5,1 lít/100 km).

Giá SUV hạng B Citroen Basalt X Turbo

Tại thị trường Ấn Độ, các phiên bản Citroen Basalt X Turbo có giá khởi điểm từ khoảng 9,99 lakh Rupee (đối với bản Turbo You) đến 14,11 lakh Rupee (cho bản cao cấp nhất Max Turbo AT Dual Tone). Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, mức giá này tương đương khoảng 270 triệu đến 382 triệu đồng, tức là còn rẻ hơn cả những mẫu hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Mức giá cạnh tranh này giúp Basalt X Turbo trở thành một trong những mẫu SUV Coupe trang bị động cơ tăng áp hấp dẫn hàng đầu phân khúc.

Trước đó, theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ, hãng Citroen đã ra mắt phiên bản Basalt X Comfort Edition có giá khởi điểm 8,75 lakh Rupee (khoảng 208 triệu đồng), được phát triển từ các phiên bản You và Plus thông qua gói nâng cấp mang tên Comfort AXS.

Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh khi thậm chí còn thấp hơn một số mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning, đồng thời chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá của mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 350i tại Việt Nam.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.