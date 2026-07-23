Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/7 đồng loạt giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 23/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 140 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/7, giá vàng trong nước ngày 23/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 23/7, đồng loạt giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/7, giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 134 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,8 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/7 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 51 USD/ounce, xuống mức 4.074 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.123 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, lại xuống dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, lực mua vẫn hiện diện dù thị trường vàng thế giới chịu sức ép từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD giữ ở mức cao.

Xét về kỹ thuật, giá vàng đã vượt đường xu hướng giảm, đồng thời đứng trên các đường trung bình quan trọng quanh 4.049 USD/ounce và 4.076 USD/ounce. Tuy nhiên, vùng 4.140-4.200 USD/ounce đang trở thành khu vực cản đáng chú ý.

Nếu giá duy trì chắc chắn trên 4.167 USD/ounce, đà hồi phục có thể được mở rộng lên 4.200 USD/ounce, xa hơn là vùng 4.278 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, áp lực bán có thể quay trở lại nếu vàng giảm xuống dưới 4.080 USD/ounce. Khi đó, các vùng hỗ trợ tiếp theo được chú ý tại 4.050 USD/ounce và 4.040 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.074 USD/ounce (tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 9,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/7, giá vàng ngày 24/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.