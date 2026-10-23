Chốt giá vàng hôm nay ngày 23/10 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 23/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 23/10 giữ giá vàng miếng ở mức 142 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 23/10, giá vàng trong nước ngày 23/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 23/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 23/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 23/10, giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 23/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137,5 –141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 137,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 23/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 54 USD/ounce, xuống mức 4.027 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.068 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, xuống gần mốc 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chiến lược gia tại HSBC Asset Management cho rằng, thị trường vàng thế giới vẫn có triển vọng tăng trong phần còn lại của năm 2026. Tuy nhiên, giá kim loại quý có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn do lợi suất thực duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên.

HSBC cho rằng đà giảm của giá vàng trong thời gian qua chịu tác động từ giá dầu cao, lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu đi lên. Ngân hàng này vẫn đánh giá vàng có vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ nhu cầu.

Các chuyên gia HSBC cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hiện là yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá vàng. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng cũng tăng lên, khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn. Đồng USD mạnh cũng hạn chế đà tăng của giá vàng.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.027 USD/ounce (tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 23/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 23/10, giá vàng ngày 24/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.