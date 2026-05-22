Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/5 lại giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 162 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/5, giá vàng trong nước ngày 22/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 22/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 22/5, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5, giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/5, lại giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 159 –162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 12 USD/ounce, lên mức 4.517 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.504 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, giữ mốc trên 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường thế giới vẫn chịu tác động mạnh từ diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, xu hướng giá dầu và kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco - nhận định, giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy và chịu tác động đồng thời từ cả yếu tố trú ẩn lẫn kỳ vọng lãi suất.

Theo ông, vùng kháng cự quan trọng của giá vàng hiện nằm trong khoảng 4.550 - 4.600 USD/ounce. Nếu vượt được khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.660 USD/ounce và 4.680 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá vàng có nguy cơ lùi về vùng hỗ trợ 4.489 USD/ounce, sâu hơn là 4.470 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.517 USD/ounce (tương đương khoảng 143,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/5, giá vàng ngày 23/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.