Giá vàng thế giới ngày 2/5 vẫn trụ vững bất chấp khủng hoảng dầu mỏ

Neils Christensen, nhà phân tích cấp cao tại sàn Kitco vừa đưa ra đánh giá về tình hình giá vàng trong bối cảnh tình hình chính trị quốc tế có nhiều biến động.

Giá vàng thế giới được dự báo vẫn tiếp tục tăng trong 2026 (ảnh minh họa).

Theo Christensen, các yếu tố thuận lợi hỗ trợ giá vàng 2026 bao gồm lạm phát và tình hình lãi suất đã nhanh chóng thay đổi. Các ngân hàng trung ương hiện đang áp dụng lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp thêm triển vọng tăng trưởng. Việc tăng lãi suất có thể không khả thi, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi xa hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng như một tài sản không sinh lời.

Christensen cho rằng, sự thay đổi này đã đủ để làm bất ổn thị trường kim loại quý. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một nơi trú ẩn an toàn mà ngày càng phản ứng với kỳ vọng về lãi suất, và những kỳ vọng đó đang đi sai hướng.

Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này rất rõ ràng. Theo triển vọng tháng 4 của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử sau khi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Giá dầu Brent đã tăng vọt từ 72 USD lên mức cao nhất là 118 USD/thùng trong tháng 3, với dự báo giá năng lượng sẽ tăng 24% trong năm 2026. Loại lạm phát do nguồn cung thúc đẩy này đặc biệt gây khó khăn cho vàng vì nó buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn ngày càng gia tăng này, các yếu tố cơ bản của vàng vẫn rất mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng đã tăng 2% trong quý 1/2026 so với cùng kỳ năm ngoái - tương đương khối lượng 1.231 tấn, trong khi giá trị tăng vọt 74% lên mức kỷ lục 193 tỷ USD. Nhu cầu đầu tư tiếp tục chiếm ưu thế, với việc mua vàng thỏi và tiền xu tăng 42% lên 474 tấn — mức cao thứ hai trong lịch sử.

Sự tăng vọt về nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt là từ châu Á, cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn. Điều này cũng giải thích tại sao tâm lý lạc quan không sụp đổ.

Trên thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng, các động lực tăng giá dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Ngân hàng Bank of America đã tái khẳng định mục tiêu 12 tháng ở mức 6.000 USD một ounce do các yếu tố cấu trúc như nợ toàn cầu gia tăng và rủi ro địa chính trị dai dẳng.

Ngân hàng Thế giới cũng dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục, dự kiến mức trung bình khoảng 4.700 USD một ounce vào năm 2026.

Sự căng thẳng đó định hình thị trường vàng hiện tại. Lạm phát do dầu mỏ đang củng cố vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, nhưng nó cũng đang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và hạn chế đà tăng giá.

Christensen cho rằng, vàng có vẻ dễ bị tổn thương trong ngắn hạn, nhưng bức tranh tổng thể vẫn không thay đổi. Với mức nợ gia tăng và những rạn nứt địa chính trị ngày càng sâu sắc, vàng vẫn vững vàng trong xu hướng tăng giá dài hạn — ngay cả khi con đường tăng giá trở nên biến động hơn.