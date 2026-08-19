Chốt giá vàng hôm nay ngày 19/8 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 19/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 19/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 142,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 19/8, giá vàng trong nước ngày 19/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 19/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 19/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 19/8, đảo chiều giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/8, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 19/8, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 140 –144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 19/8 giảm với giá vàng giao ngay giảm 25 USD/ounce, xuống mức 4.370 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.445 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu giảm giá, lùi xa mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu sức ép điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu toàn cầu duy trì ở mức cao, trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn tiếp tục suy yếu.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục giằng co giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và sức ép từ lợi suất cao. Diễn biến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá dầu và tình hình tại eo biển Hormuz sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối hướng đi tiếp theo của thị trường.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.333 USD/ounce đang là mức hỗ trợ gần của vàng. Nếu thủng mốc này, giá có thể lùi về 4.262 USD, thậm chí 4.205 USD/ounce. Ở chiều tăng, giá vàng cần vượt 4.448 USD/ounce để cải thiện xu hướng ngắn hạn; các vùng kháng cự tiếp theo nằm quanh 4.518 USD và 4.596 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.370 USD/ounce (tương đương khoảng 139 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 19/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 3,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 19/8, giá vàng ngày 20/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.