Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/6 tiếp đà tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/6 tăng giá vàng miếng lên mức 151,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/6, giá vàng trong nước ngày 16/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 16/6, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/6, tiếp tục tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/6, tiếp đà tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 150 –152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 149 – 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/6 giảm với giá vàng giao ngay giảm 11 USD/ounce, xuống mức 4.327 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.386 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu giảm giá, nhưng vẫn giữ được vùng mốc trên 4.300 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới còn dư địa được hỗ trợ trong trung và dài hạn, khi nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn có thể vẫn đối mặt với áp lực chốt lời sau những nhịp phục hồi mạnh.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng là vùng kháng cự 4.364-4.400 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.460 USD và 4.575 USD/ounce.

Ngược lại, nếu mất ngưỡng hỗ trợ 4.280 USD/ounce, giá vàng có thể giảm sâu hơn về vùng 4.240 USD, thậm chí 4.194 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.327 USD/ounce (tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/6, giá vàng ngày 17/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.