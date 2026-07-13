Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro rẻ bất ngờ, có nên mua?

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro cũ

iPhone 14 Pro Max

Hiện tại, bộ đôi sản phẩm này vẫn được đông đảo người dùng tại Việt Nam săn lùng nhờ giá trị và trải nghiệm sử dụng mà nó mang lại. Mức giá của iPhone 14 Pro Max dao động từ 12~14 triệu đồng đối với phiên bản 128GB. Trong khi đó, iPhone 15 Pro 15~17 triệu đồng với phiên bản bộ nhớ 128GB. Tuỳ vào ngoại hình, cấu hình, chế độ bảo hành mà mức giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau.

Đánh giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro

Đối với iPhone 14 Pro Max cũ, ưu điểm nổi bật là màn hình lớn 6.7 inch cho không gian trải nghiệm giải trí vượt trội cùng thời lượng pin ấn tượng đáp ứng cường độ làm việc cao, tuy nhiên thiết bị tồn tại nhược điểm là trọng lượng khá nặng do khung thép không gỉ và cổng sạc Lightning hiện đã trở nên bất tiện so với chuẩn USB-C mới.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro cũ lại ghi điểm nhờ khung viền Titan giúp giảm đáng kể trọng lượng mang đến sự linh hoạt, tích hợp cổng sạc USB-C hiện đại cùng chipset A17 Pro mạnh mẽ hỗ trợ tốt các tính năng AI mới, song nhược điểm là dung lượng pin thấp hơn đáng kể so với dòng Pro Max, gây hạn chế cho những người dùng có nhu cầu chơi game hoặc quay phim liên tục trong ngày.

Có nên mua iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro cũ thời điểm hiện tại?

Nếu như iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn kinh tế cho nhu cầu màn hình lớn và pin bền bỉ, thì iPhone 15 Pro lại là khoản đầu tư xứng đáng cho những ai ưu tiên sự nhỏ gọn, công nghệ mới và tính tương thích cao trong hệ sinh thái tương lai của Apple. Thậm chí so với những dòn sản phẩm Android cao cấp có mức giá ngang, thậm chí cao hơn, cả 2 mẫu máy thế hệ cũ của Apple vẫn thừa sức cạnh tranh và mang đến trải nghiệm sử dụng ổn định lâu dài, bền bỉ.