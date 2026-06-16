Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng

Chiều 16/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 149,5 - 151,5 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu so với hôm qua. Tính chung sau 4 phiên tăng liên tiếp, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm khoảng 13 triệu đồng một lượng.

Vàng nhẫn trơn cũng được SJC điều chỉnh mức tương tự, lên 149,4 - 151,4 triệu đồng một lượng. PNJ, Bảo Tín Minh Châu mua bán mặt hàng này cao hơn 100.000 đồng so với SJC, quanh 149,5 - 151,5 triệu. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI được giao dịch tại 150 - 152 triệu đồng.

Vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá quốc tế. Mỗi ounce vàng giao ngay tăng hơn 17 USD so với hôm qua, lên 4.325 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 139 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước chênh khoảng 12 triệu đồng so với thế giới, nới rộng so với mức "vênh" 5-7 triệu của tuần trước.

Thị trường vàng phục hồi trở lại, sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận để chấm dứt chiến sự tại Trung Đông. Ngoài ra, Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - cũng giảm 0,2%, khiến vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng các tiền tệ khác.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, nhận định giá vàng đã vượt qua phép thử đầu tiên khi giữ vững vùng hỗ trợ 4.000 USD. Tuy nhiên, từ nay đến 19/6 - thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận hòa bình - thị trường vẫn có thể đối mặt với nhiều biến động. "Nếu việc ký kết giữa hai nước bị trì hoãn, giá vàng có thể một lần nữa rung lắc mạnh quanh mốc 4.000 USD", Morrison nói.

Giá bạc miếng, bạc thỏi giảm 1% so với hôm qua, theo đà đi xuống trên thế giới. Phú Quý, DOJI và Ancarat cùng niêm yết kim loại này tại 2,63 - 2,72 triệu đồng một lượng, tương đương 70,5 - 72,6 triệu một kg.