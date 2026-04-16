Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/4 giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 171,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/4, giá vàng trong nước ngày 16/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 16/4, đồng loạt giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/4, đồng loạt giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/4, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 167,7 –171,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167,2 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,5 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/4 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.812 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.822 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, giữ vững mốc trên 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang trải qua nhịp điều chỉnh sau khi vọt lên vùng đỉnh cao trong ba tuần gần đây.

Thị trường giao dịch giằng co, lên xuống theo cả hai chiều khi nhà đầu tư ngắn hạn có xu hướng chốt lời, khiến kim loại quý chưa thể bứt phá mạnh hơn dù nền hỗ trợ vẫn còn.

Ở góc độ kỹ thuật, giới phân tích cho rằng nếu vượt được vùng kháng cự mạnh, giá vàng có thể hướng tới mốc cao hơn trong thời gian tới. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá kim loại quý có thể lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn để tìm điểm cân bằng mới.

Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn của giá vàng thế giới vẫn khá nhạy cảm với thông tin vĩ mô, đặc biệt là biến động của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và diễn biến địa chính trị.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.812 USD/ounce (tương đương khoảng 153 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

