Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/7 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 147,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/7, giá vàng trong nước ngày 14/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/7, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/7, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/7, giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143 –146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/7 tăng với giá vàng giao ngay tăng 20 USD/ounce, lên mức 4.086 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.049 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều tăng giá, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran quanh eo biển Hormuz làm giá dầu bật tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn.

Về kỹ thuật, giá vàng đang nằm dưới đường trung bình động ngắn hạn quanh 4.107 USD/ounce, cho thấy bên bán vẫn chiếm ưu thế. Vùng 4.000 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu thủng mốc này, giá có thể lùi về 3.959-3.942 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vàng cần vượt 4.091 USD/ounce, sau đó là 4.107 USD/ounce để cải thiện xu hướng.

Dù triển vọng nửa cuối năm còn nhiều biến động, một số tổ chức tài chính vẫn đánh giá tích cực về vàng trong dài hạn.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.066 USD/ounce (tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/7, giá vàng ngày 15/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.