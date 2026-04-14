Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/4 tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/4 tăng giá vàng miếng lên mức 173 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/4, giá vàng trong nước ngày 14/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 170 triệu đồng/lượng mua vào và 173 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/4, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/4, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/4, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 170 –173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 170,2 – 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/4 tăng với giá vàng giao ngay tăng 54 USD/ounce, lên mức 4.773 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.737 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, tiến gần mốc 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định thị trường vàng thế giới đang chịu tác động đan xen từ yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. Việc đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ khiến rủi ro leo thang trở lại, qua đó có thể hỗ trợ giá vàng trong vai trò tài sản trú ẩn.

Ông John Weyer - Chuyên gia tại Walsh Trading - cho rằng, thị trường kim loại quý hiện đang biến động mạnh và khó dự đoán, tương tự như các tài sản rủi ro khác. Yếu tố địa chính trị hiện đang lấn át hoàn toàn các dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ.

Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích tại FxPro - cho rằng, vàng vẫn đang duy trì xu hướng tăng giá kể từ cuối tháng 3. Giá vàng hiện dao động quanh vùng hỗ trợ 4.750 USD/ounce và có thể phục hồi lên vùng 5.000 USD/ounce, thậm chí hướng tới 5.200 USD/ounce nếu xu hướng tăng được xác nhận.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.773 USD/ounce (tương đương khoảng 151,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/4, giá vàng ngày 15/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.