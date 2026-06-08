Hà Nội mở rộng kinh tế đêm, hướng tới “Thành phố không ngủ”

Khi phố cổ lên đèn, những tuyến đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông dần. Tiếng nhạc đường phố hòa cùng nhịp bước chân của người dân và du khách tạo nên bức tranh sôi động giữa lòng Thủ đô. Nhưng ở Hà Nội, nhịp sống ấy lâu nay thường khép lại khá sớm.

Kinh tế đêm Hà Nội bao giờ hết "ngủ sớm"?

Đang đi bộ trên phố Tạ Hiện cùng nhóm bạn du lịch tại Hà Nội, anh Bùi Quốc Việt (TP. Đà Nẵng) rất ngạc nhiên khi chưa đến 11 giờ đêm, các dịch vụ tại khu vực phố cổ Hà Nội đã rục rịch dọn quán. Nhóm bạn của anh Việt đành phải mua đồ sẵn ra khu vực hồ Hoàn Kiếm trải bạt ngồi chơi.

"Ở Đà Nẵng có nhiều dịch vụ về ban đêm, nhiều hoạt động nightlife cho mọi người nên em cũng muốn trải nghiệm xem về đêm Hà Nội sẽ có những dịch vụ gì. Em thấy mọi người thường có nhu cầu về các cửa hàng tiện lợi, ăn uống, những trải nghiệm khá khác biệt so với thành phố em đang sống", Lê Yến Nhi - khách du lịch từ Đồng Nai bày tỏ hy vọng về một nền kinh tế đêm sẽ sớm được hình thành tại Hà Nội, đem lại trải nghiệm mới cho du khách. "Khi đi du lịch, tôi thường dùng ban ngày để tham quan các điểm đến, còn buổi tối là khoảng thời gian tôi muốn khám phá nhịp sống địa phương, thưởng thức ẩm thực đường phố hay xem các chương trình biểu diễn văn hóa. Tôi cũng khá thích tham gia các chợ đêm".

Phố Tạ Hiện

Một số người dân, du khách cũng bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm có các dịch vụ về đêm: "Có hoạt động phát triển kinh tế về đêm sẽ giúp thành phố phát triển tốt hơn, vì khi có nhiều hoạt động về đêm, khách du lịch sẽ có thêm chỗ để vui chơi, ăn uống, mua sắm"; "Bác ủng hộ, ủng hộ cho tuổi trẻ và các hoạt động trên phố đi bộ. Bởi vì phố đi bộ là phố nhẩn nha, phố thảnh thơi, cho nên như vậy là hợp lý".

Theo dự thảo tờ trình mới nhất của UBND thành phố, Hà Nội sẽ xem xét cho phép một số tuyến phố, khu vực và tổ hợp dịch vụ đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, an ninh, trật tự hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Đây được xem là bước đi nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế, văn hóa của Thủ đô.

Thực tế, trong những năm gần đây, Hà Nội đã từng bước hình thành nhiều sản phẩm về đêm như phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian ẩm thực đêm, các tour tham quan di tích ban đêm hay những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa tương xứng với tiềm năng của một đô thị lớn; chưa tạo được hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để giữ chân du khách lâu hơn.

Về điều này, anh Vũ Minh Tùng, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Tạ Hiện cho biết: "Tôi rất mong thành phố tạo điều kiện cho hộ kinh doanh được hoạt động muộn hơn. Thực tế, buổi tối là dịp người dân và du khách đi chơi rất nhiều, nhưng hiện nay nhiều cửa hàng phải đóng cửa khá sớm nên chưa tận dụng được lượng khách này. Nếu được mở cửa muộn hơn, không chỉ giúp các hộ kinh doanh tăng doanh thu mà còn làm cho khu phố sôi động hơn, thu hút khách du lịch hơn".

Người dân bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm có các dịch vụ về đêm

Bài toán kinh tế đêm Hà Nội: Hài hòa giữa phát triển và đời sống người dân

Trong định hướng mới, Hà Nội dự kiến phát triển 6 mô hình kinh tế đêm. Từ không gian trung tâm lịch sử - di sản quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hoàng thành Thăng Long đến các khu văn hóa sáng tạo ở hồ Tây... đều được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật mới của thành phố. Cùng với đó là các trung tâm thương mại, khu dịch vụ, làng nghề truyền thống và cụm di tích ngoại thành, tạo nên mạng lưới trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

Nhìn lại cách làm của TP.HCM cho thấy, sau khi phát triển một số không gian kinh tế đêm, khoảng 40% doanh nghiệp tại khu vực trung tâm thành phố có doanh thu ban đêm chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trong ngày. Hơn 80% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ban đêm trong ba năm tới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, không chỉ sôi động ở các tuyến phố hay không gian giải trí ngoài trời, du lịch đêm TP.HCM ngày càng hấp dẫn nhờ các chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản và giàu bản sắc Việt Nam.

"Hiện nay, kinh tế đêm đối với ngành du lịch, thông qua các sản phẩm du lịch đêm, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của ngành du lịch thành phố, góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch khi đến với TP.HCM, kể cả khách quốc tế lẫn khách nội địa", bà Thảo nói.

Bởi vậy, để vận hành hiệu quả mô hình kinh tế đêm tại Hà Nội, theo một số chuyên gia, thành phố cần đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ về giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ du khách.

Nếu được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả, kinh tế đêm không chỉ giúp Thủ đô tăng sức cạnh tranh du lịch mà còn tạo thêm không gian văn hóa, giải trí cho cộng đồng

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, bài toán phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở thêm thời gian hoạt động mà còn là câu chuyện tổ chức đô thị bài bản, hài hòa giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân. "Đầu tiên phải có địa điểm phù hợp, phải có sự đồng thuận của người dân trong khu phố. Thứ hai là phải có những quy định liên quan đến tiếng ồn, ví dụ không bấm còi xe, không mở nhạc ngoài đường, thực hiện bảo đảm an ninh trật tự. Cuối cùng, các sản phẩm kinh tế đêm phải được nghiên cứu kỹ", ông Phong nêu.

Các chuyên gia cho rằng, khi màn đêm buông xuống, Hà Nội vốn đã mang một vẻ đẹp rất riêng. Nếu được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả, kinh tế đêm không chỉ giúp Thủ đô tăng sức cạnh tranh du lịch mà còn tạo thêm không gian văn hóa, giải trí cho cộng đồng. Khi những tuyến phố sáng đèn lâu hơn, Hà Nội có thể từng bước tiến gần hơn tới hình ảnh một “thành phố không ngủ” - sôi động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.