"Nghề lạ" kiếm 23 triệu đồng/tháng: Gấp quần áo, rửa bát 200 lần/ngày để dạy robot

Trên khắp Trung Quốc, một nghề mới đang xuất hiện, những người làm công việc “huấn luyện robot” đeo thiết bị ghi lại chuyển động, biến các công việc thường ngày như cầm cốc, mở nắp chai hay rửa bát thành dữ liệu phục vụ quá trình đào tạo robot.

Những dữ liệu này sau đó được xử lý thành bộ dữ liệu huấn luyện, giúp robot học cách thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà bếp, nhà máy đến siêu thị.

Các vị trí này ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội và nền tảng tuyển dụng tại Trung Quốc. Theo các thông tin tuyển dụng, người lao động có thể nhận mức lương từ 4.000-6.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 15-23 triệu đồng). Công việc thu hút người thất nghiệp và những người trẻ muốn tìm việc làm linh hoạt.

Liu Yun, 40 tuổi, tìm đến công việc này sau khi mất việc trong ngành công nghiệp ô tô. Ở độ tuổi mà bà gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ hội việc làm mới, nghề huấn luyện robot trở thành một lựa chọn thay thế.

Tại một studio ở Bắc Kinh, Liu đeo vòng cảm biến và các thiết bị gắn trên ngón tay, làm theo hướng dẫn trên màn hình máy tính. Bà liên tục thực hiện những động tác như di chuyển cốc, chà rửa bề mặt và lau dọn.

“Thay vì huấn luyện robot, tôi có cảm giác như đang dạy một đứa trẻ 2 tuổi”, Liu chia sẻ với Jizhou Studio, một cơ quan truyền thông Trung Quốc.

Mọi chuyển động của người lao động đều được theo dõi. Những màn hình lớn hiển thị thứ hạng dựa trên năng suất và độ chính xác của từng người. Chỉ tiêu mỗi ngày là hoàn thành 160 mẫu dữ liệu, trong khi những người có thành tích cao nhất có thể vượt mốc 260 mẫu.

Ảnh minh họa: AI

Với Liu, công việc lặp đi lặp lại nhanh chóng trở thành gánh nặng. Việc rửa bát và lau bàn tới 200 lần mỗi ngày đã là giới hạn sức chịu đựng của bà.

Sun, 22 tuổi, một sinh viên đến từ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, nhận công việc này trong kỳ nghỉ hè khi đang tìm chỗ thực tập. Nhiệm vụ của anh bao gồm gấp quần áo, quét nhà và ghi lại các thao tác theo quy trình chuẩn để phục vụ huấn luyện robot.

Mức thù lao là 120 nhân dân tệ (khoảng 450.000 đồng) cho ca ngày và 135 nhân dân tệ (khoảng 510.000 đồng) cho ca đêm. Tuy nhiên, tỷ lệ nghỉ việc khá cao khi nhiều người chỉ trụ lại vài tuần.

Sun nhận thấy thu nhập từ công việc không đủ bù đắp những áp lực về thể chất lẫn tinh thần do phải lặp lại các động tác đơn điệu trong thời gian dài.

Dù vậy, với một số người, công việc này lại mang đến sự linh hoạt cần thiết. Guo Hongjuan, sống tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, làm việc tại nhà khoảng 6 giờ mỗi ngày. Bà thu thập dữ liệu thông qua những nhiệm vụ như sắp xếp sách, lau bàn và di chuyển đồ vật.

Với mức thu nhập khoảng 4.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) mỗi tháng, Guo cho biết công việc giúp bà vừa kiếm tiền vừa có thời gian chăm sóc con nhỏ.

Việc thu thập dữ liệu từ hoạt động của con người không còn giới hạn trong những công việc gia đình.

Tháng 8 vừa qua, Công ty công nghệ Physen AI có trụ sở tại Thâm Quyến hợp tác với một doanh nghiệp vệ sinh môi trường, trang bị thiết bị thu thập dữ liệu cho công nhân quét đường.

Trong quá trình làm việc, các thao tác quét dọn và cách công nhân phản ứng trước những tình huống phát sinh, chẳng hạn xe đạp điện chạy ngang qua, đều được ghi lại. Những dữ liệu này giúp robot hiểu rõ hơn về môi trường thực tế và cách ứng phó với các tình huống ngoài đời sống.

Sự xuất hiện của nghề huấn luyện robot đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người hài hước gọi đây là “dây chuyền lắp ráp thời đại số”, trong khi những người khác ví công việc này như hình thức “lao động nhập cư tại nhà”.

Một lao động trung niên chia sẻ rằng sau 3 tháng làm công việc huấn luyện robot với mức thù lao thấp, ít nhất anh cũng học được cách làm việc nhà.

Một người dùng mạng khác chỉ ra nghịch lý của công việc này: “Con người đang dạy robot làm việc, nhưng rồi một ngày, chính những cỗ máy đó có thể thay thế những người đã huấn luyện chúng”.