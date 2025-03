Chính quyền Tổng thống Trump sẽ dùng dự trữ vàng để mua Bitcoin?

Chính quyền Tổng thống Trump muốn mua Bitcoin bằng vàng

Theo Bo Hines, Bitcoin đang được xem là "vàng kỹ thuật số" và là một tài sản có giá trị lâu dài. Ông cho biết việc xây dựng một kho dự trữ Bitcoin sẽ giúp Mỹ giữ vững vị thế trong nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu.

Một đề xuất đáng chú ý đến từ Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis, người đã giới thiệu lại dự luật Bitcoin Act. Dự luật này cho phép sử dụng thu nhập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và các chứng chỉ vàng để mua Bitcoin. Nếu kế hoạch này được thực hiện, Bộ Tài chính Mỹ có thể định giá lại dự trữ vàng theo giá thị trường, tạo ra nguồn tiền để mua thêm Bitcoin mà không ảnh hưởng đến ngân sách liên bang.

Hines cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét các đề xuất này một cách nghiêm túc và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Edmund Moy, cựu Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ (U.S. Mint), cho rằng việc sử dụng vàng để mua Bitcoin là một "nước cờ tệ" vì nhiều lý do. Trước hết, nếu Mỹ bán ra một lượng lớn vàng, giá vàng sẽ giảm mạnh do nguồn cung tăng đột biến. Ngoài ra, vàng vẫn là một tài sản đáng tin cậy mà Mỹ đang nắm giữ số lượng lớn nhất thế giới.

Moy cũng chỉ ra rằng ngay cả khi chính phủ định giá lại dự trữ vàng để tạo nguồn tiền, việc này vẫn cần sự hợp tác của Fed. Tuy nhiên, Fed là một tổ chức độc lập và có thể từ chối tham gia vào kế hoạch này. Trong trường hợp Quốc hội thông qua một đạo luật yêu cầu Fed làm vậy, Tổng thống có thể gây áp lực để thực thi, nhưng điều này sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu chính trị lớn.

Đề xuất dùng dự trữ vàng mua Bitcoin vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quốc hội Mỹ sẽ phản ứng thế nào?

Philip Diehl, một cựu Giám đốc khác của Sở Đúc tiền Mỹ, cho rằng kế hoạch sử dụng dự trữ vàng để mua Bitcoin khó có thể nhận được sự chấp thuận của Quốc hội.

Ông cho biết Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã giới thiệu dự luật này từ năm 2023 nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Việc thuyết phục cả hai đảng trong Quốc hội đồng ý với một kế hoạch đầy rủi ro như vậy là điều không dễ dàng, nhất là khi nhiều nhà lập pháp vẫn hoài nghi về tiền điện tử.

Diehl cũng nhấn mạnh rằng dù có tạo ra được nguồn tiền từ việc định giá lại vàng, Tổng thống vẫn không thể tự ý chi tiêu số tiền đó nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Quá trình phê duyệt ngân sách liên bang rất phức tạp và đòi hỏi nhiều bước, trong đó Quốc hội đóng vai trò quyết định.

Ngay cả khi vượt qua mọi rào cản chính trị, kế hoạch này vẫn gặp phải nhiều vấn đề thực tế. Diehl cho rằng Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao, trong khi dự trữ quốc gia cần đảm bảo tính ổn định và lâu dài. Ông cũng chỉ ra rằng giá vàng đã liên tục tăng trong những năm gần đây, cho thấy nó vẫn là một kênh lưu trữ giá trị đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, phản ứng của thị trường cũng không ủng hộ kế hoạch này. Nếu nhà đầu tư tin rằng Mỹ sẽ bán vàng để mua Bitcoin, giá vàng đáng lẽ đã giảm mạnh, nhưng thực tế không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đang xảy ra. Tương tự, thị trường tiền điện tử cũng không có phản ứng tích cực đáng kể trước các thông tin về kế hoạch này.

Nhìn chung, dù chính quyền Tổng thống Trump có thể đang xem xét đề xuất này, nhưng khả năng thành công là rất thấp do các rào cản chính trị, kinh tế và thị trường.