Chiêu lừa 'phạt nguội 50.000 đồng' để chiếm thẻ ngân hàng

Chị Ngọc Hà (Hà Nội) hôm 25/4 cho biết nhận được một tin nhắn từ một số di động trong nước thông báo "xe bạn có vi phạm", sau đó được yêu cầu truy cập một trang web để xử lý ngay.

Thấy tên miền có chữ "Dichvucong", chị tưởng thật và truy cập. Lúc này, website với tên miền cùng giao diện "Cổng dịch vụ công quốc gia", thông báo xe chị vi phạm lỗi "Đỗ xe gây cản trở", cùng số tiền phạt 50.000 đồng. Website cũng có tính năng cho phép người dùng nộp tiền luôn, bằng cách nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV.

"Thấy số tiền cũng nhỏ nên tôi định nộp luôn, nhưng lúc đó không mang thẻ nên không nhớ thông tin để nhập, nếu không có thể đã mất hết tiền", chị Hà nói.

Giao diện của website giả mạo Cổng dịch vụ công, dụ người dùng nhập thông tin thẻ. Ảnh: Lưu Quý

Tuần trước, nhiều người cũng nhận được các tin nhắn tương tự. Theo Công an TP Hà Nội, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản, thông qua việc nhắn tin thông báo lỗi vi phạm "phạt nguội" chưa xử lý và yêu cầu mọi người truy cập vào đường link giả mạo để kiểm tra và nộp phạt.

"Trang website này có đường link vào giao diện thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo lòng tin. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản", cảnh báo nêu.

Công an TP Hà Nội cũng khẳng định hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm sẽ được gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Ngoài ra, người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc qua VNeTraffic.

Tình trạng lừa đảo qua tin nhắn và website giả mạo diễn ra nhiều năm nay, nhưng liên tục thay đổi về cách thức và kịch bản, khiến nhiều người bị lừa. Các tin nhắn này có thể được phát tán qua các trạm BTS giả hoặc các thuê bao không chính chủ. Thời gian gần đây, các nhà mạng đang tiến hành xác nhận và xác thực thông tin thuê bao nhằm ngăn chặn tình trạng sim không chính chủ này.

Người dân được khuyến nghị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền; chỉ truy cập địa chỉ chính thức, kiểm tra kỹ tên miền, chứng chỉ bảo mật và các dấu hiệu bất thường về giao diện, ngôn ngữ; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân cho bất kỳ trang web nào chưa được xác minh. Khi nghi ngờ bị lừa, cần khóa tài khoản và báo cơ quan chức năng ngay.