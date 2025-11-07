Chiêm ngưỡng “ngôi nhà ma” nằm trên đất vàng Hà Nội, được “lột xác” sau hơn 30 năm bỏ hoang

Ngôi nhà số 300 phố Kim Mã, phường Giảng Võ (Hà Nội) tọa lạc tại một vị trí đắc địa vào loại bậc nhất Thủ đô. Nơi đây là khu đất của Đại sứ quán Bulgaria trước đây.

Ngôi nhà có diện tích 1.307m2 được xây dựng xong vào năm 1991 trên khu đất rộng 3.243m2. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, do không còn nhu cầu sử dụng nên phía Bulgaria đã bỏ trống suốt gần 30 năm.

Do bị bỏ hoang quá lâu giữa một khu vực sầm uất nhộn nhịp khiến nhiều người đồn đoán, gọi đây là “ngôi nhà ma” và thêu dệt thêm những câu chuyện có yếu tố ma mị cho ngôi nhà này như: Có người nhìn thấy những bóng ma ngồi vắt vẻo trên cửa, người bảo nghe thấy tiếng trẻ con khóc hay tiếng rên rỉ phát ra.Thậm chí, từng có lời đồn, khi xây dựng xong và chuẩn bị bàn giao thì toàn bộ bàn ghế đặt trong ngôi nhà sau một đêm đã dựng đứng lên hết. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn và không có bằng chứng hay căn cứ nào công nhận về lời đồn đoán đó.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người bất ngờ khi ngôi nhà được lột xác ngoạn mục, khoác lên mình diện mạo mới khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Toàn bộ ngôi nhà được sửa sang lại khang trang, đẹp đẽ trái ngược hẳn cảnh hoang tàn, u ám của hàng chục năm trước đây.

Từng chi tiết của ngôi nhà được sơn sửa bóng loáng, đẹp mắt và hiện đại.

Trên mái nhà, công nhân vẫn miệt mài làm việc, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa vào sử dụng.

Công trình mới mang tông màu trắng chủ đạo.

Nhiều cây xanh và hoa tươi được trồng xung quanh ngôi nhà tạo không gian tươi sáng, gợi mở.

Những hoa văn trên tường được khắc hoạ một cách tinh tế và hiện đại.

Cổng ra vào được lắp đặt hệ thống tự động hiện đại.

Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nổi bật lên cả khu phố, không còn cảnh "ma mị" như trước đây.

Hệ thống đèn chiếu sáng và giám sát an ninh được lắp đặt.

Được biết, ngôi nhà được phía Bugaria bàn giao cho Việt Nam vào năm 2018 và tiến hành tu sửa từ đầu năm đến nay.

Theo một công nhân đang thi công tại ngôi nhà này thì đây là một công trình phục vụ các hoạt động ngoại giao, văn hoá.

Hàng rào bao quanh mang thiết kế hết sức tươi mới và hiện đại.

Phần mái hiên của ngôi nhà được thiết kế bắt mắt.

Vào buổi tối, ngôi nhà sáng rực, nổi bật cả một góc phố.

Đèn trang trí cùng hoa văn ấn tượng.

Ánh sáng xanh khiến ngôi nhà nổi bật lên giữa đêm tối, thu hút sự quan tâm của bất kỳ ai khi đi qua nơi đây.

Ít ai ngờ rằng, ngôi nhà rêu xanh, cây cối mọc um tùm, ít người qua lại trước đây nay lại lột xác hoàn toàn, biến thành một công trình hiện đại, lộng lẫy khiến không ít người trầm trồ như bây giờ.