Chân dung thiếu gia Hòa Phát nhận 1.000 tỷ cổ phiếu HPG từ bố mẹ

Theo Vietnament, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố thông tin ông Trần Vũ Minh, con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua cổ phiếu từ ông Long và bà Vũ Thị Thu Hiền (vợ ông Long).

Cụ thể, ông Long đăng ký bán cho con trai 16,3 triệu cổ phiếu theo phương thức thoả thuận từ 1/11-30/11. Trong khi vợ Chủ tịch Hòa Phát cũng đăng ký bán thoả thuận cho con trai hơn 26,5 triệu cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát ghi nhận 85.430 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 3.830 tỷ đồng.

Chốt phiên 27/10, cổ phiếu HPG có giá 23.350 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, con trai ông Trần Đình Long có thể bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu đăng ký.

Nếu giao dịch thành công, con trai ông Long sẽ nắm giữ gần 150 triệu cổ phiếu HPG.

Ngoài ra, ông Trần Vũ Minh còn là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư Đại Phong. Công ty này sở hữu 2,74 triệu cổ phiếu HPG. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, thì Công ty Đại Phong được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2016, hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính, tư vấn quản lý, giới thiệu và xúc tiến thương mại…

Tại Hoà Phát, Chủ tịch Trần Đình Long đang nắm giữ 1,516 tỷ cổ phiếu HPG, tỷ lệ 26,8%. Vợ ông Long nắm giữ 426 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,34%.

Tổng cộng số cổ phiếu mà ông Long cùng những người có liên quan trong gia đình đang nắm giữ tại Hòa Phát là 2,039 tỷ đơn vị, tương ứng tỷ lệ 35,02%.

Trên bảng xếp hạng người giàu thế giới của Forbes, tỷ phú Trần Đình Long hiện đứng thứ 1.538, với khối tài sản 1,9 tỷ USD.

Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HDQT Tập đoàn Hòa Phát.

Trước đó vào năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam xôn xao với thông tin Trần Vũ Minh - "quý tử" của "vua thép" Trần Đình Long tiếp tục câu chuyện đầu tư khi đăng ký mua thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu HPG. Được biết, giao dịch diễn ra theo phương thức mua thoả thuận từ ông Nguyễn Văn Kiểu, diễn ra vào ngày 18/08/2021. Sau giao dịch, ông Minh sở hữu 69,8 triệu cổ phiếu HPG, nâng tỉ lệ tại Thép Hoà Phát lên 1,56%

Trước năm 2020, thậm chí rất ít người biết ông Trần Đình Long có con trai. Chỉ sau khi anh này bỏ rất nhiều tiền để mua cổ phiếu của Hòa Phát (HPG), nhằm vực dậy giá đang ở đáy của nó, thì mọi người phần nào đó mới biết anh là ai.

Trong 40 ngày, kể từ 17/03/2020 đến 24/04/2020, ông Trần Vũ Minh đã chi khoảng 700 tỷ đồng để mua 40 triệu cổ phiếu HPG nhằm sở hữu 1,44 vốn điều lệ của Hòa Phát.

Lần đầu tiên ông Minh đăng ký mua cổ phiếu HPG là thời điểm giữa tháng 03/2020, khi ấy thị trường chứng khoán dường như chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19. Thị trường chứng khoán chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất lịch sử, và có lúc chỉ số VN-Index chỉ xuống còn 649 điểm, cổ phiếu HPG khi đó cũng xuống tới 15.250 đồng/cổ phiếu.

Về đời tư, "thiếu gia" của Tập đoàn Hòa Phát là một người vô cùng kín tiếng khi chưa bao giờ xuất hiện hay đăng ảnh công khai trên mạng xã hội.

Trong một lần bàn luận về chuyện 'cha truyền con nối' trong doanh nghiệp Việt. Ông Trần Đình Long từng thẳng thắn nêu ra quan điểm: "Con tôi muốn làm cũng phải từ nhỏ mà lên, chứ không thể nghiễm nhiên ngồi ngay vào vị trí cao cấp. Tôi rất ghét chuyện con ông, cháu cha. Đã đi làm tại Hòa Phát là theo đúng giờ, ăn cơm trưa như các nhân viên khác và không có bất cứ chuyện ưu tiên, ưu đãi gì cả. Hòa Phát không phải là công ty gia đình theo nghĩa cha truyền, con nối, dù nơi đây có nhiều thế hệ công nhân viên gắn bó".

Do đó, trước đây mới có nhiều thông tin cho rằng cậu con trai của ông bước chân vào tập đoàn khi mới chỉ học năm thứ 3 đại học và bắt đầu làm việc ở vị trí nhân viên.

Thế hệ thứ hai của Hòa Phát vẫn là những phó giám đốc, giám đốc tại các công ty con được đào tạo bài bản và gắn bó hơn chục năm nay. Thế hệ kế cận nếu đủ độ chín sẽ được tiếp quản tập đoàn đầu ngành về thép này trong tương lai.

Hiện, diễn biến giao dịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HPG có biến động giảm cùng chiều với thị trường chung. Dù hồi phục tích cực trong phiên 27/10 để lên 23.250 đồng/cp, song HPG đã giảm xấp xỉ 19% so với mức giá hồi đầu tháng 9.

HPG chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023. Tuy nhiên, Chứng khoán SSI Research ước tính Hòa Phát có thể đạt 2.100 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3/2023, tăng khoảng 60% so với quý trước và phục hồi đáng kể so với mức lỗ 1.800 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này có được nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với quý trước và giá than giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý 4 của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do nguyên liệu đầu vào tăng.

Mới đây doanh nghiệp cho biết đã chính thức cán mốc 8 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) sau hơn 3 năm kể từ thời điểm tháng 5/2020 - cuộn HRC đầu tiên ra đời. Trước đó, Hòa Phát đã đạt mốc 5 triệu tấn HRC trong tháng 8/2022, thông tin từ Tạp chí Nhịp sống thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]