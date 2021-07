Chân dung người thừa kế "chịu chơi" nướng 46.000 tỷ chỉ trong 10 năm

Chỉ trong vòng 10 năm, con trai đại gia ngành thép "nướng" sạch 2 tỷ USD tài sản và nhận kết đắng cho thói tiêu hoang.

Người thừa kế lạc đường

Được mệnh danh là "công tử giàu nhất tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc", Lý Thiệu Hội từng là 1 doanh nhân thành đạt. Anh thừa kế lại đế chế sắt Haixin lừng lẫy và trở thành một trong những người giàu có nhất Trung Quốc. Thế nhưng hiện tại Lý Triệu Hội lâm cảnh bết bát, nợ nần chồng chất, chịu kết cục thê lương.

Cha của Lý Thiệu Hội là đại gia lừng lẫy Lý Hải Thương – người thành lập nên đế chế sắt Shanxi Haixin Iron and Steel Group Co., Ltd.

Thế nhưng, năm 2003, Lý Hải Thương bị bắn chết bởi người bạn thời thơ ấu Phùng Dẫn Lượng.

Sau khi Lý Hải Thương qua đời, Lý Triệu Hội mới chỉ 22 tuổi và đang học ngành quản lý kinh doanh tại Australia. Anh ta không biết gì về ngành thép và càng không có kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp.

Lý Triệu Hội được giới tài chính đánh giá là 1 CEO có tài năng và nhạy bén trong kinh doanh.

Trong vài năm đầu tiên lãnh đạo Haixin, thực tế là Lý Triệu Hội đã đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả và được đánh giá là CEO tuổi trẻ tài cao.

Năm 2009, anh là người giàu nhất tỉnh Sơn Tây với tổng tài sản vào khoảng 4 tỷ NDT (khoảng hơn 14.000 tỷ đồng).

Lúc này, ông chủ trẻ tuổi dành sự chú ý vào thị trường chứng khoán. Từ năm 2004, Lý Triệu Hội đã bắt đầu tham gia vào thị trường đầu tư. Sau nhiều lần đầu tư thành công, Lý Triệu Hội trở thành tỷ phú trẻ nhất ở Sơn Tây với tài sản ròng trị giá 15 tỷ NDT (khoảng 2,1 tỷ USD).

Thế nhưng, khủng hoảng ập đến, Lý Triệu Hội đắm chìm vào các hoạt động đầu tư mà không quan tâm đến tập đoàn, thậm chí anh từ chức Tổng giám đốc Haixin Iron and Steel và Haixin Industrial.

Ngành thép Trung Quốc bắt đầu xuống dốc, Haixin lao đao và đầy nợ nần.

Ngày 24/6/2014, Haixin tuyên bố phá sản, cuộc đời Lý Triệu Hội và khối tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD (hơn 46.000 tỷ đồng) tiêu tán.

Năm 2015, Haixin đổi chủ, chính thức thuộc về tập đoàn công nghiệp nặng Bắc Kinh Jianlong.

Đại công tử chịu chơi nhận kết cục bi thảm

Là một trong những đại gia Trung Quốc sở hữu tài sản tỷ USD, Lý Triệu Hội là 1 người rất biết cách ăn chơi và tiêu tiền.

Anh từng khiến báo giới Trung Quốc tốn nhiều giấy mực khi tổ chức đám cưới xa xỉ, rình rang bậc nhất showbiz với nữ diễn viên Xa Hiểu – nữ diễn viên tài năng của công ty Hoa Nghị.

Đám cưới xa hoa với 200 siêu xe của Lý Triệu Hội và nữ diễn viên Xa Hiểu. (Ảnh: Baidu)

Trong ngày cưới, Lý Thiệu Hội không tiếc tiền thuê liền 200 siêu xe để rước nàng về dinh khiến nhiều người không khỏi "choáng váng".

Doanh nhân họ Lý còn thuê hẳn công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng ở Bắc Kinh về Sơn Tây để trang trí hôn lễ với 600 bàn tiệc hoành tráng. Hôn lễ càng thêm phần náo nhiệt khi Lý Triệu Hội mạnh tay lì xì cho hơn 10.000 nhân viên của mình mỗi người 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng).

Thế nhưng, cuộc hôn nhân ồn ào này cũng sớm chấm dứt, nhiều tin đồn cho rằng, để mọi thứ diễn ra trong yên bình, Lý Triệu Hội đã chu cấp cho vợ cũ khoản trợ cấp lên tới 1.000 tỷ đồng.

Sau khi ly hôn, Lý Triệu Hội tìm thấy niềm vui khác bên cạnh người đẹp họ Trình, để cung phụng người đẹp, Lý "công tử" mạnh tay chi hàng chục triệu NDT để giúp cô này có mặt trong một số bộ phim truyền hình.

Sau khi Haixin phá sản, Lý Triệu Hội đã đánh mất vị thế đại gia. Cá nhân Lý Triệu Hội phải trả nợ 32,6 triệu USD (một phần trong tổng nợ của Haixin).

Tháng 11/2018, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc công bố danh sách 200 phạm nhân bị thi hành án vì tội "thất tín". Lý Triệu Hội có tên trong danh sách này và bị phạt hơn 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 179 tỷ đồng).

Từ công tử giàu có nhất tỉnh Sơn Tây một thời, Lý Triệu Hội nay trở thành con nợ không được xuất cảnh. Trong giới nhà giàu xa hoa, người ta không còn thấy cái tên Lý Triệu Hội đình đám 1 thời.

