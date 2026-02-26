Sân bay Long Thành 16 tỷ USD được quyết định ra sao, đầu tư thế nào?

Tháng 6/2015, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 428/461 đại biểu có mặt tại hội trường tán thành, 17 đại biểu không tán thành, 16 đại biểu không biểu quyết. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Công suất thiết kế dự án đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Nghị quyết về chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua nêu rõ việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Quy mô đầu tư dự án hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ năm 2021-2026) là hơn 4,6 tỷ USD.

Giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành: Đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn doanh nghiệp, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất của dự án là 5.000 ha, trong đó, diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha, diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha, diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác là 1.200 ha.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng (kỳ giữa tháng 1/2026), dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đến nay tất cả 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng.

Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay, các hạng mục công trình xây dựng, gồm đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 4 là các công trình khác, hiện nay có 7 công trình gồm các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay) đang được triển khai thi công. Các công trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026.

Riêng dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong sân bay do ACV làm chủ đầu tư, đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026.

Cụ thể, gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) đã cơ bản hoàn thành và phục vụ chuyến bay ngày 19/12/2025.

Gói thầu 4.12, hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 được khởi công ngày 30/5/2025 dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục nền, móng đường, thoát nước, lớp bê tông xi măng M150, M350.

Gói thầu 4.7, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách được khởi công tháng 9/2024. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Với gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4, kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...), các lớp mái nhà ga.

Công tác lắp đặt vách kính mặt thi công trong tháng 1 vừa qua. Công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan...) dự kiến hoàn thành trước 30/6.

Gần đây, ACV và một số nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành vừa đồng loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, ACV thay đổi người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị vừa được bổ nhiệm kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2 cho đến khi có quyết định mới. Trước đó, vị trí này do ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm. Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - nhà thầu lớn tại dự án sân bay Long Thành - cũng vừa công bố miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Tới từ ngày 13/2. Vinaconex không nêu lý do miễn nhiệm. Sau đó, Vinaconex bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch Vinaconex.

Một nhà thầu khác là Công ty CP Đầu tư xây dựng Newtecons cũng thay đổi nhân sự cấp cao. Vị trí Tổng giám đốc được chuyển từ ông Võ Thanh Liêm sang ông Nguyễn Quang Thụy. Ông Thụy đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tổng công ty Xây dựng số 1 (mã chứng khoán: CC1) cũng bổ nhiệm ông Trần Hữu Phong làm thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn theo nguyện vọng cá nhân.

Tháp không lưu cao 123 m, là một hạng mục quan trọng của dự án sân bay Long Thành.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, chi phí xây dựng dở dang của ACV tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 lên tới 34.190 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thành.