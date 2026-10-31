Một loại cá quen thuộc của người Việt ghi nhận con số xuất khẩu tăng mạnh sang thị trường khó tính của thế giới

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, tháng 9/2026, xuất khẩu cá ngừ đạt gần 86 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ tư liên tiếp xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt gần 720 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đáng chú ý bởi trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu liên tục gặp khó khăn, với mức giảm từ 6–15% trong các tháng 2–5.

Sự cải thiện từ tháng 6 đã giúp ngành cá ngừ không chỉ bù đắp phần sụt giảm trước đó mà còn lấy lại tăng trưởng trong lũy kế 9 tháng. Riêng bốn tháng từ tháng 6 đến tháng 9, kim ngạch đạt hơn 353 triệu USD, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ.

Liên tục từ tháng 6 trở lại đây, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh trở lại. Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 280 triệu USD, tăng 9%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 39% tổng kim ngạch.

Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ đang tăng mạnh.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong khi tổng nhập khẩu cá ngừ của Mỹ trong 8 tháng đầu năm giảm. Điều đó cho thấy xuất khẩu Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, dù sức mua chung của thị trường chưa thực sự phục hồi.

Sự phục hồi này không phân bổ đều mà tập trung trọng điểm vào từng nhóm hàng riêng biệt. Nhóm sản phẩm thịt/loin (thăn) cá ngừ đông lạnh giữ vai trò "đầu tàu" kéo toàn bộ đà tăng trưởng. Ngược lại, phân khúc cá ngừ đóng hộp chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Sự phân hóa này phản ánh đúng bức tranh tiêu dùng tại Mỹ: các chuỗi dịch vụ thực phẩm, nhà hàng và nhà chế biến gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sơ chế, trong khi phân khúc bán lẻ hàng đóng hộp tiêu dùng trực tiếp vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt và sức ép chi phí.

Song song với đà phục hồi của mặt hàng thịt/loin đông lạnh, thị trường Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý về cơ cấu nguồn cung giữa các quốc gia xuất khẩu. Việc các đối thủ truyền thống điều chỉnh sản lượng, cộng thêm những biến động về chi phí logistics và thuế quan đã tạo ra khoảng trống thị trường cho các nhà cung ứng Việt Nam khai thác.

Mới đây, Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Hiệp định bao quát nhiều lĩnh vực, từ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đến sở hữu trí tuệ, hải quan, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, thương mại và phát triển bền vững.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), VEFTA mở ra triển vọng thúc đẩy thương mại thủy sản giữa Việt Nam với các nước thành viên EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường, hiệp định còn được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai bên trong chế biến, công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, việc ký kết chưa đồng nghĩa hiệp định đã có hiệu lực. Theo thông tin công bố trên trang chính thức của EFTA, VEFTA vẫn đang trong giai đoạn chờ có hiệu lực. Vì vậy, các ưu đãi thuế quan theo hiệp định chỉ được áp dụng khi đáp ứng điều kiện và thời điểm thực thi tương ứng.