Vì sao giữa rất nhiều loài hoa, cúc vàng lại được lựa chọn để dâng cúng?

Tại sao hay thắp hương bằng hoa cúc?

Theo VTC News, trong văn hóa phương Đông, cúc là loài hoa cao quý. Nó xếp thứ hai trong Tứ quý - tùng, cúc, trúc, mai. Hoa cúc tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc, may mắn.

Loài hoa này có nhiều cánh, giống như tiền tài, phúc lộc, sức khỏe, tuổi thọ dồi dào. Cúc còn là loài hoa thể hiện cho lòng hiếu thảo. Vì vậy, việc đặt một bình hoa cúc vàng lên bàn thờ gia tiên thể hiện lòng tri ân và mong muốn những điều may mắn, bình an đến với gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, hoa cúc mang lại may mắn phúc lộc cho gia chủ. Hoa cúc gắn liền với sự tích người con hiếu thảo mong mẹ sống lâu đã ngồi xé nhỏ nững cánh hoa, mỗi cánh hoa là người mẹ thọ thêm 1 tuổi. Bởi thế hoa cúc gắn liền với sự hiếu thảo và sự tôn kính cha mẹ tổ tiên ông bà.

Hoa cúc các màu khác như tím, xanh, đỏ... thường là hoa nhỏ không mang được nét đẹp trang trọng nên thường dùng để trang trí phòng khách không dùng để thắp hương. Những hoa cúc này thường nhanh héo hơn và bông bé không mang ý nghĩa tài lộc như cúc vàng. Hơn nữa cúc nhiều màu thắp hương không mang ý nghĩa trang trọng, nghiêm túc trên ban thờ.

Cũng theo VOV, cúc vàng khi nở rộ hay tàn úa, cánh hoa vẫn bền bỉ, thể hiện sự thủy chung, son sắt. lý do khác lý giải vì sao hoa cúc lại hay được chọn để dâng cúng là hiện nay nó gần như xuất hiện quanh năm, dễ trồng và ở đâu cũng có, giá lại rất rẻ nên gia đình nào dù thu nhập không cao vẫn có thể mua thường xuyên để thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Ngoài ra, loại hoa này tươi, đẹp rất lâu, trong thời tiết nào cũng không hề dễ héo.

Trong phong thủy, hoa cúc gắn liền với sự hiếu thảo và sự tôn kính cha mẹ tổ tiên ông bà.

So với cúc vàng, cúc trắng ít được dùng thắp hương ngày rằm, mùng 1 hơn vì màu trắng của nó có ý nghĩa tiếc thương, gửi gắm nỗi nhớ tới người đã khuất, thích hợp hơn với việc tảo mộ hay đi viếng. Còn hoa cúc vạn thọ tuy có màu vàng rực rỡ, cái tên có ý nghĩa đẹp, tốt lành nhưng chỉ được trưng cho đẹp sân, vườn chứ không dùng thờ cúng vì mùi quá nồng, có thể gây khó chịu khi đặt trong không gian kín.

Những loài hoa nên tránh khi thờ cúng

Bên cạnh những loại hoa phù hợp, dân gian và kinh điển cũng nhắc đến một số loài không nên đặt lên bàn thờ.

Hoa dâm bụt: Tên gọi không phù hợp với không gian trang nghiêm.

Cúc vạn thọ: Mùi hương hắc, theo quan niệm dân gian không cát lợi.

Hoa nhài: Dù thơm nhưng từng bị gắn với quan niệm không tốt trong dân gian.

Hoa ly: Tên gọi gợi sự chia ly, không phù hợp trong thờ tự.

Hoa sứ: Theo quan niệm dân gian, không mang ý nghĩa may mắn.

Dâng hoa cũng là dâng những điều thiện lành, tốt đẹp, bày tỏ lòng biết ơn dù giá trị vật chất không nhiều.

Hoa phù dung: Sớm nở tối tàn, gắn với tích buồn về duyên phận.

Lưu ý khi chọn và dâng hoa cúng

Kinh điển từng ghi rằng, những loài hoa có mùi hôi, có gai, vị đắng cay hoặc không rõ danh tính đều không nên dùng để cúng. Vì vậy, khi chọn hoa, cần ưu tiên: Hoa tươi, hương thơm nhẹ nhàng, màu sắc trang nhã. Tránh hoa héo úa, dập nát, sâu bệnh. Không sử dụng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ Phật. Không nên phối quá nhiều màu sắc rực rỡ trong cùng một bình, tránh làm mất sự thanh tịnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.