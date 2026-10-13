Nữ diễn viên cắn tiếp viên, đòi mở cửa máy bay giữa trời

Selma Blair, 54 tuổi, bị cảnh sát áp giải khỏi chuyến bay số hiệu 938 của Delta Air Lines sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York đêm 11/10.

Phi hành đoàn trước đó đã phải khống chế Blair, khi nữ diễn viên này tìm cách mở cửa máy bay trong hành trình từ Los Angeles đến New York. Khi bị ngăn cản, bà đã đấm một nữ tiếp viên và cắn một người khác.

Một máy bay của Delta Air Lines tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Phi công sau đó liên lạc với kiểm soát không lưu, yêu cầu hỗ trợ y tế khi máy bay hạ cánh, do các tiếp viên "bị chảy máu mũi và bị cắn".

"Có vẻ như hành khách gây rối cũng đã đập đầu vào vách ngăn hoặc thứ gì đó tương tự, nên chúng tôi sẽ cần kiểm tra cho cô ấy cũng như cần sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật", phi công cho hay.

Blair cùng một tiếp viên được đưa đến Bệnh viện Jamaica để kiểm tra y tế. Nữ diễn viên này còn bị cáo buộc đã đá một sĩ quan cảnh sát trên xe cứu thương và tiếp tục hành hung một y tá khi tới bệnh viện.

Diễn viên Blair cùng chó hỗ trợ y tế tại một sự kiện hôm 1/10. Ảnh: Page Six

Bà sau đó bị đưa tới Trung tâm tiếp nhận tù nhân Queens và bị một tòa án ở Queens buộc tội hành hung với số tiền bảo lãnh là 20.000 USD.

Luật sư của Blair cho hay thân chủ đối mặt "tình trạng y tế khẩn cấp" trên máy bay nhưng không nói thêm chi tiết. "Ngay khi hạ cánh, bà ấy đã được chăm sóc y tế kịp thời và hiện trong tình trạng ổn định", luật sư nói.

Blair từng chia sẻ những khó khăn vì căn bệnh đa xơ cứng. Trong hồi ký năm 2022, bà từng viết một chương có tên "Cắn tôi đi", nói về những lần cắn người khác khi say rượu.

Năm 2016, bà từng phải rời khỏi máy bay bằng cáng khi đang đi cùng con trai 4 tuổi sau khi "bị mất ý thức hoàn toàn". Blair cho rằng nguyên nhân là do uống rượu vang với thuốc.

Hãng hàng không Delta Air Lines tuyên bố "không khoan nhượng với hành vi gây rối hoặc vi phạm pháp luật vì luôn đặt ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn".