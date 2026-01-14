Cảnh khu đất 'view' công viên, hồ điều hòa ở Hà Nội sắp xây 450 căn hộ NƠXH

Trong danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2025 (đợt 4) được Hà Nội phê duyệt trước đó có dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 (ô đất khoanh đỏ - PV), phường Bồ Đề.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 812 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất rộng 1,1742ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 39.600m2.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 450 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Đây là dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đã được giao đất và đang trong quá trình đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND TP Hà Nội cho biết, dự án được xác định tiến độ triển khai đến năm 2030.

Theo ghi nhận của PV, khu đất thực hiện dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, hiện đã được quây tôn.

Khu đất thực hiện dự án nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 sở hữu vị trí đẹp, nằm cạnh khu công viên, hồ điều hoà.

Một mặt của dự án nằm gần tuyến đường mới rộng 40m đã thông xe, kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm thành phố, gần cầu Chương Dương, cầu Long Biên.

UBND TP Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố.

Theo đó, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với quy mô lớn như: dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến (xã Tân Tiến) với quy mô 12.078 tỷ đồng, diện tích 30 ha. Khu nhà ở xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.

Một dự án khác cũng có mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng là nhà ở xã hội Đa Phúc 1, tại ô đất III.2-13/N09 khu đô thị Sóc Sơn - khu 3. Công trình này được quy hoạch trên diện tích 11 ha, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô dân số trên 4.900 người...