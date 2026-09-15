Căn nhà tuổi thơ của ông Trump được bán với giá gần 2 triệu USD

Tổng thống Donald Trump sống tại căn nhà theo phong cách Tudor ở khu Jamaica Estates, quận Queens, đến năm 4 tuổi. Bố ông, doanh nhân bất động sản Fred Trump, xây dựng ngôi nhà năm 1940. Gia đình Trump không còn sở hữu bất động sản này từ nhiều năm trước.

Thông tin căn nhà được bán với giá 1,93 triệu USD được các trang bất động sản cập nhật hôm 12/9, gần hai tháng sau khi ký hợp đồng. Danh tính người mua chưa được tiết lộ.

Nhà thơ ấu của ông Donald Trump trong ảnh chụp hồi tháng 1/2017. Ảnh: AP

Người bán Tommy Lin, doanh nhân bất động sản, mua căn nhà 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm với giá 835.000 USD vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, căn nhà đã bị bỏ hoang và không được bảo dưỡng trong nhiều năm, phủ đầy nấm mốc và trở thành nơi trú ngụ của một đàn mèo hoang.

Lin chi thêm khoảng 500.000 USD cho dự án tân trang kéo dài 8 tháng, theo New York Post. Căn nhà sau đó được trang bị nhiều tiện nghi mới như khu nấu chuyên nghiệp dành cho đầu bếp, sàn gỗ kiểu xương cá và phòng tắm mang phong cách spa.

Bất động sản này đã nhiều lần đổi chủ trong những năm qua. Theo Zillow, căn nhà từng được bán với giá 2,14 triệu USD chỉ vài tháng sau khi ông Trump trở thành tổng thống năm 2017.

Người mua khi đó là một pháp nhân có tên Trump Birth Home LLC. Căn nhà từng được cho thuê trên Airbnb trong thời gian ngắn, trưng bày bản sao mô hình bìa cứng kích thước thật của ông Trump, sách Nghệ thuật đàm phán và bìa tạp chí People có hình ông Trump.

Năm 2019, căn nhà được rao bán trở lại với giá 2,9 triệu USD nhưng không tìm được người mua. Bất động sản ngày càng xuống cấp trước khi được Lin mua lại.