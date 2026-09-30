Nhà gỗ 20 m2 mô phỏng 'tàu ngầm đỏ' giữa rừng
Diện tích chỉ 20 m2 nhưng căn nhà cabin vẫn có đủ khu sinh hoạt, chỗ ngủ và nhiều khoảng mở để kết nối trực tiếp với khu rừng.
Căn nhà cabin có diện tích 20 m2, nằm giữa khu rừng tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nhóm thiết kế chọn màu đỏ cho toàn bộ lớp vỏ bên ngoài, kết hợp hình khối kéo dài và các cửa sổ tròn lấy cảm hứng từ ô quan sát trên tàu ngầm.
Toàn bộ hệ kết cấu áp dụng phương pháp lắp ghép tiền chế. Các cấu kiện liên kết bằng chi tiết kim loại nhỏ, cho phép tháo và lắp lại khi cần.
Mô hình tiền chế cũng giúp các cabin có thể lắp đặt tại nhiều điều kiện địa hình khác nhau, theo định hướng phát triển hệ nhà nhỏ mô-đun của nhóm thiết kế.
Bề mặt ngoài được ốp ván gỗ, xử lý cháy xém để tạo màu sẫm trước khi sơn đỏ. Cách hoàn thiện này vẫn giữ được vân và đặc trưng tự nhiên của vật liệu gỗ.
Cửa kính lớn mở tầm nhìn từ không gian sinh hoạt ra khu rừng và khoảng sân bên ngoài.
Diện tích nhỏ khiến công năng công trình được tổ chức theo chiều cao. Không gian sinh hoạt chung bố trí cửa kính lớn, giúp mở rộng tầm nhìn và tăng ánh sáng tự nhiên. Một thang đứng kết nối khu vực phía dưới với gác ngủ.
Khung cửa màu đen tương phản với bề mặt gỗ sáng màu, đồng thời tạo cảm giác phân định rõ giữa không gian nghỉ và cảnh quan bên ngoài.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2026 00:02 AM (GMT+7)