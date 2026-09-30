Nhà gỗ 20 m2 mô phỏng 'tàu ngầm đỏ' giữa rừng

Căn nhà cabin có diện tích 20 m2, nằm giữa khu rừng tại Vũ Hán (Trung Quốc). Nhóm thiết kế chọn màu đỏ cho toàn bộ lớp vỏ bên ngoài, kết hợp hình khối kéo dài và các cửa sổ tròn lấy cảm hứng từ ô quan sát trên tàu ngầm.

Ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ phim Fitzcarraldo của đạo diễn người Đức Werner Herzog. Trong phim nhân vật chính tìm cách đưa một con tàu hơi nước vượt qua ngọn đồi giữa rừng Amazon.

Từ hình ảnh con tàu xuất hiện giữa rừng, nhóm thiết kế phát triển không gian nghỉ nhỏ mang đặc điểm của một "tàu ngầm", thể hiện qua màu sắc, cửa sổ tròn và cách tổ chức nội thất. Nhóm thiết kế nâng toàn bộ căn nhà khỏi mặt đất thay vì đặt trực tiếp trên nền rừng. Giải pháp này hạn chế can thiệp vào địa hình và hệ thực vật sẵn có.

Kết cấu chính công trình sử dụng gỗ ghép. Nhóm thiết kế triển khai từng cấu kiện và mối nối theo kích thước riêng, sau đó gia công sẵn trước khi đưa đến công trường.

Toàn bộ hệ kết cấu áp dụng phương pháp lắp ghép tiền chế. Các cấu kiện liên kết bằng chi tiết kim loại nhỏ, cho phép tháo và lắp lại khi cần.

Mô hình tiền chế cũng giúp các cabin có thể lắp đặt tại nhiều điều kiện địa hình khác nhau, theo định hướng phát triển hệ nhà nhỏ mô-đun của nhóm thiết kế.

Bề mặt ngoài được ốp ván gỗ, xử lý cháy xém để tạo màu sẫm trước khi sơn đỏ. Cách hoàn thiện này vẫn giữ được vân và đặc trưng tự nhiên của vật liệu gỗ.

Các cây lớn, bụi tre và đường mòn hiện trạng được giữ lại. Công trình không sử dụng tường bao hoặc tạo thêm cảnh quan nhân tạo quanh nhà. Các cửa sổ tròn đặt tại nhiều vị trí khác nhau, vừa lấy sáng vừa tạo những góc nhìn có chủ đích ra cảnh quan xung quanh.

Cửa kính lớn mở tầm nhìn từ không gian sinh hoạt ra khu rừng và khoảng sân bên ngoài.

Diện tích nhỏ khiến công năng công trình được tổ chức theo chiều cao. Không gian sinh hoạt chung bố trí cửa kính lớn, giúp mở rộng tầm nhìn và tăng ánh sáng tự nhiên. Một thang đứng kết nối khu vực phía dưới với gác ngủ.

Không gian bên trong được ốp gỗ đồng bộ, với thang gỗ đặt sát tường dẫn lên gác để tiết kiệm diện tích.

Khung cửa màu đen tương phản với bề mặt gỗ sáng màu, đồng thời tạo cảm giác phân định rõ giữa không gian nghỉ và cảnh quan bên ngoài.