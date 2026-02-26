Cận cảnh khu tập thể ở Hà Nội trước khi phá dỡ để xây chung cư cao 34 tầng

UBND phường Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong (phường Hà Đông). Đây là khu tập thể cũ gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa cao 3 tầng được xây dựng từ những năm 1970 đến 1985. Hiện khu tập thể có 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống.

UBND phường Hà Đông cho biết, kết quả kiểm định cho thấy khu tập thể 3 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài.

Tại nhiều căn hộ xảy ra tình trạng dột nước, hệ thống hạ tầng điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị PCCC, nhiều khu vực bị lấn chiếm.

Theo kế hoạch, tại ô đất của khu tập thể 3 tầng sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng, trong đó từ tầng 5 trở lên là căn hộ ở. Toàn bộ cư dân của khu tập thể sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ.

Về phương án bồi thường, chủ sở hữu các căn hộ tầng 1 được bồi thường hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ được ghi trong Giấy chứng nhận; đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số k từ 1 - 1,5 lần diện tích ghi trong Giấy chứng nhận.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây mới khu tập thể là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng.

UBND phường Hà Đông cho biết, kinh phí để xây dựng 3 tòa chung cư cao 34 tầng sẽ sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.