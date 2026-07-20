Sầu riêng khởi sắc, xuất khẩu rau quả có thể vượt tỷ USD một tháng

Khảo sát thị trường cho thấy, trong tuần qua giá sầu riêng tăng khoảng 5.000-7.000 đồng một kg, tương đương khoảng 8% so với tuần trước, nhờ thị trường Trung Quốc tăng mua trở lại.

Hiện, sầu riêng Thái loại A (2.7 hộc) được thu mua tại vựa khoảng 80.000 đồng một kg tại miền Tây, 73.000 đồng tại miền Đông và 75.000 đồng ở Tây Nguyên; hàng loại B (2.5 hộc) dao động 35.000-45.000 đồng một kg. Trong khi đó, Ri6 loại A có giá 55.000-58.000 đồng một kg, loại B khoảng 25.000-30.000 đồng.

Anh Trung, thương lái thu mua sầu riêng tại Đăk Lăk, cho biết lượng đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại trong khoảng một tuần qua nên các vựa cũng đẩy mạnh gom hàng. "Giá cải thiện so với trước, hàng đẹp về là có người lấy ngay", anh nói.

Tại một vựa sầu riêng trên đường Hưng Đạo Vương, Vĩnh Long, chủ vựa cho biết không khí thu mua sôi động hơn trước. Để có nguồn hàng đạt chuẩn xuất khẩu, nhiều thương lái sẵn sàng chi thêm khoảng 1.000 đồng mỗi kg cho người giới thiệu vườn có sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,76 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, nhập khẩu đạt khoảng 1,84 tỷ USD, tăng 27%, đưa toàn ngành xuất siêu gần 2,92 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch. Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan cùng nhiều thị trường khác cũng duy trì tăng trưởng, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho nông sản Việt.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất của ngành khi đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

"Trong những tháng trước, sầu riêng Việt Nam chịu cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan. Nay nước này đã hết vụ nên sầu riêng Việt Nam gần như 'một mình một chợ', đầu ra thuận lợi hơn rất nhiều", ông Nguyên nói.

Theo ông, bên cạnh xuất khẩu quả tươi, sầu riêng đông lạnh đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kim ngạch. Giá sầu riêng giảm mạnh trong thời gian qua do nguồn cung dồi dào đã giúp các doanh nghiệp chế biến có thêm nguyên liệu với chi phí thấp để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.

"Giá nguyên liệu thấp, doanh nghiệp càng có điều kiện tăng sản lượng sầu riêng đông lạnh xuất khẩu", ông Nguyên cho biết. Hiện sản phẩm này không chỉ được xuất sang Trung Quốc mà còn mở rộng sang Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường khác, góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành.

Sầu riêng tại Đăk Lăk. Ảnh: Phan Hằng

Hoạt động xuất khẩu cũng được hỗ trợ bởi chính sách. Mới đây, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực ưu tiên thông quan nông sản ngay trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ; đồng thời bố trí cán bộ giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa kịp thời. Việc đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu cũng góp phần rút ngắn thời gian giao hàng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyên, Tây Nguyên sắp bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, kéo dài đến khoảng tháng 9-10. Đây là giai đoạn thường ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm. Với sự phục hồi của thị trường Trung Quốc, lợi thế từ xuất khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh cùng các chính sách hỗ trợ thông quan, ngành rau quả được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm.