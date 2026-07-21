Săn “lộc rừng" giữa biển khơi Thanh Lân (Cô Tô)

Giữa những cánh rừng nguyên sinh ven biển trên đảo Thanh Lân, mỗi độ hè về lại rực lên sắc vàng của những trái dứa chín. Từ sáng, anh Đặng Bá Lương và chị Hoàng Thị Na (thôn Chiến Thắng, đặc khu Cô Tô) bắt đầu ngày băng rừng thu hái dứa rừng.

Đảo Thanh Lân được thiên nhiên ưu đãi với những cánh rừng nguyên sinh trải dài từ triền đồi xuống sát biển. Trong hệ sinh thái ấy, dứa rừng – hay còn gọi là dứa núi, dứa gai, thuộc họ Dứa dại (Pandanaceae), tên khoa học Pandanus tectorius Sol – sinh trưởng tự nhiên qua nhiều năm, tạo nên một nguồn sản vật đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Đây là loài cây sinh trưởng tự nhiên trong những cánh rừng ven biển, thích nghi tốt với điều kiện nắng, gió và hơi mặn của đảo. Chính điều kiện tự nhiên ấy đã tạo nên những trái dứa có hương thơm đậm, vị ngọt thanh pha chút chua dịu và kích thước lớn.

Anh Đặng Bá Lương kể, mùa dứa bắt đầu từ những ngày đầu hè và kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7, người dân trên đảo bước vào vụ thu hoạch nhộn nhịp.

Để hái được những trái dứa chín, họ phải băng qua những con đường mòn trong rừng, len mình giữa những bụi gai sắc nhọn, nhiều khi phải trèo lên những thân dứa già cao quá đầu người.

Nhiều bụi dứa hơn chục năm tuổi, mỗi quả nặng trung bình từ 1 đến 3kg, có quả đạt tới 5kg. Để có thể hái và vận chuyển ra bìa rừng cũng mất khá nhiều công sức.

Gắn bó với nghề thu hái dứa rừng nhiều năm, chị Hoàng Thị Na vui vẻ khoe, trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng thu hái từ 30 đến 40 quả. Vào cao điểm mùa dứa chín, sản lượng có thể đạt gần 100 quả.

Dứa được bán cho các cửa hàng trên đảo Cô Tô, gửi đến nhiều tỉnh, thành để làm dược liệu, đồng thời tiêu thụ qua các đơn hàng trực tuyến và đường bưu điện.

Theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, dứa rừng có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ lợi tiểu và được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Những giá trị này góp phần nâng cao giá trị của sản vật địa phương, mở ra hướng phát triển đa dạng hơn cho các sản phẩm từ dứa rừng.

"Dứa rừng ở Thanh Lân hái đến đâu bán hết đến đó. Mùa hè nhiều khi khách đặt trước nhưng vẫn không đủ hàng. Điều khiến khách thích nhất là quả to, thơm và rất đặc trưng", chị Na chia sẻ. Không ít du khách mong muốn được trực tiếp theo chân người dân vào rừng thu hái dứa, tìm hiểu cách phơi dứa, ngâm rượu và lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống giữa rừng và biển.

Không chỉ tiêu thụ quả tươi, người dân còn chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng như dứa sấy khô, trà dứa và rượu dứa. Dứa khô được nhiều người lựa chọn để nấu nước uống hằng ngày; rượu dứa với màu vàng óng, hương thơm dịu và vị ngọt thanh đã trở thành món quà được du khách yêu thích sau mỗi chuyến ghé thăm đảo.

Từ những cánh rừng nguyên sinh ven biển, dứa rừng Thanh Lân đang từng bước khẳng định vị thế của một sản phẩm đặc trưng của đảo. Người dân địa phương luôn tâm niệm gìn giữ nguồn tài nguyên này bằng cách thu hái hợp lý, không chặt phá hay làm hư hại cây, giúp những bụi dứa già tiếp tục sinh trưởng, mỗi năm lại kết trái, tạo nguồn thu nhập ổn định và góp phần bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên đảo.