Giá xăng dầu hôm nay 21/7: Dầu thế giới giảm nhẹ giữa tín hiệu hòa giải Mỹ - Iran

Cụ thể, vào lúc 00h52 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 35 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 88,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 9 của Mỹ gần như đi ngang ở mức 82,47 USD/thùng. Dù điều chỉnh giảm, cả hai hợp đồng vẫn duy trì dưới mức đỉnh cao nhất trong hơn một tháng được thiết lập ở phiên trước.

Một trong những yếu tố tác động đến thị trường là tuyên bố của lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm được Iran hậu thuẫn – về việc sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Arab Saudi. Động thái này được đánh giá có thể mở ra một mặt trận mới chống lại Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Iran, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng và hoạt động thương mại ngoài khu vực Vịnh Ba Tư.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định, các lời đe dọa phong tỏa hải quân nhằm vào Arab Saudi là diễn biến đáng chú ý, bởi điều này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động của một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng đón nhận thông tin tích cực về mặt ngoại giao. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết với Reuters rằng, Tehran đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời ký ngày 17/6. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đêm, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng thực hiện các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Cuối ngày 20/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết đã triển khai thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Theo ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường của IG, giá dầu đã tăng mạnh và vẫn còn dư địa đi lên. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các cuộc đàm phán về giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm hòa bình đang phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu. Ông cho rằng, hiệu quả thực tế của các cuộc đàm phán này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến cung - cầu tại Mỹ. Kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters công bố ngày 20/7 cho thấy, dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ được dự báo đã giảm trong tuần trước, trong khi lượng nhiên liệu chưng cất nhiều khả năng tăng lên.

Giá dầu thế giới giảm

Trước đó, giá dầu chuẩn đã chạm mức cao nhất trong hơn một tháng do lo ngại về sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Chiều 20/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 16 cent, tương đương 0,18%, xuống còn 87,94 USD/thùng sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 6 là 91,42 USD.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 68 cent, tương đương 0,82%, xuống còn 81,81 USD sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 6 ở mức 85,39 đô la.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei ngày 20/7, cho biết các bên trung gian đã trao đổi thông điệp với Tehran trong những ngày gần đây, nhưng không nêu rõ nội dung các đề xuất đó là gì.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu thị trường trong nước, từ 15h ngày 16/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E10 RON95-V tăng 550 đồng/lít lên 21.750 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 550 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 630 đồng/lít, lên 19.820 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.580 đồng/lít lên 23.320 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.980 đồng/lít lên 24.590 đồng/lít; dầu mazut tăng 720 đồng/kg lên 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn được áp dụng là 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành từ ngày 9/7 đến 16/7 đều tăng. Trong đó, xăng RON92 tăng 5,35%, xăng RON95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03% và dầu mazut tăng 13,55%, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ trong nước.