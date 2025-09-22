Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị công an TPHCM mời làm việc

Nguồn thông tin cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đang tiến hành mời làm việc đối với các ca sĩ, ê-kíp tham gia sản xuất MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng vào 8h ngày 23/9.

Trong số những người bị mời làm việc có 5 ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng và quản lý là người mẫu Kim Cương.

Trước đó, ngày 18/9, 5 ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng tổ chức họp báo về việc thành lập nhóm nhạc lấy tên Ngũ Hổ Tướng và giới thiệu MV ra mắt Anh em trước sau như một.

Hình ảnh quảng cáo web cá độ lộ liễu, dày đặc trong MV. Ảnh: Chụp màn hình

Nhóm nhạc theo phong cách thập niên 1980. Các thành viên nổi tiếng sử dụng nghệ danh riêng khi hoạt động nhóm là: Phúc "Cọp", Anh Ba "Đò", Phương "Gió Ấm", Huy "Cu Đơ" và Hưng "Sầu Riêng". Họ tiết lộ chi phí làm MV khoảng 1 tỷ đồng.

Tối 21/9, mạng xã hội xôn xao tin MV Anh em trước sau như một có hàng loạt cảnh quảng cáo lộ liễu một trang web cá độ bất hợp pháp.

Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương - 2 thành viên trong nhóm Ngũ Hổ Tướng. Ảnh: FBNV

Sau khi tranh cãi bùng nổ, MV bị ẩn trên kênh YouTube của các ca sĩ khoảng vài phút, khi xuất hiện trở lại đã không còn các cảnh nói trên.

Sáng nay 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc phản hồi ngắn gọn trên Facebook: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến nay, tôi xin chia sẻ mình không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".