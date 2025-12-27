Cây dại ở bờ rào nở hoa quanh năm "lên chậu" thành bonsai, mang lại phước lành và may mắn, có cây giá 300 triệu đồng

Cây mọc bờ rào nở hoa rực rỡ quanh năm, mang nhiều ý nghĩa phong thuỷ

Dâm bụt vốn quen thuộc, thường được trồng làm hàng rào hay mọc giản dị ở vườn quê, nhiều nghệ nhân đã khéo léo tạo tác thành những chậu bonsai đẹp mắt, dáng thế gọn gàng, hoa nở rực rỡ quanh năm. Nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ, dâm bụt bonsai khoác lên mình diện mạo mới lạ, trở thành lựa chọn của những người yêu cây cảnh để trang trí nhà cửa, sân vườn, làm đẹp cảnh quan.

Cây dâm bụt có tên tiếng Anh là Hibiscus rosa-sinensis, còn được gọi bằng nhiều cái tên dân dã như dâng bụt, râm bụt, bông bụp hay hoa lồng đèn. Cây phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam, thuộc loại cây thân gỗ nhỏ, chiều cao có thể đạt tới khoảng 5m, thân nhẵn, vỏ màu nâu xám, nhiều cành nhánh. Lá mọc so le, có cuống dài, hình bầu dục, đầu nhọn, mép lá có răng cưa to, mặt lá xanh sẫm và bóng.

Hoa dâm bụt mọc đơn lẻ ở nách lá hoặc đầu cành, kích thước khá lớn, đường kính có thể lên tới 15cm. Cánh hoa mỏng, xòe rộng, hơi sần, tạo cảm giác mềm mại. Giữa hoa nổi bật với trụ nhị dài, mang đài và nhụy ở đầu. Hoa có màu sắc rất đa dạng như đỏ, hồng, tím, vàng, trắng… thường nở rộ vào khoảng tháng 2 đến tháng 4, nhưng nếu được chăm sóc tốt có thể ra hoa quanh năm.

Nhờ vẻ đẹp rực rỡ và dễ trồng, dâm bụt được nhiều người lựa chọn làm cây cảnh trang trí. Hiện nay, nhờ quá trình lai tạo với các giống ngoại nhập, hoa dâm bụt ngày càng phong phú về màu sắc và chủng loại như dâm bụt đèn lồng, dâm bụt Thái, dâm bụt lùn, dâm bụt cánh kép…

Trong phong thủy, hoa dâm bụt được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và sự che chở, mang lại bình an cho gia đình.

Không chỉ ở Việt Nam, hoa dâm bụt còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp ở các quốc gia khác. Tại Trung Quốc, loài hoa này tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa và danh tiếng. Ở Bắc Mỹ, dâm bụt được xem là biểu tượng của người phụ nữ hoàn hảo, người vợ lý tưởng. Riêng tại Hawaii, hoa dâm bụt Hibiscus brackenridgei là loài hoa đại diện cho quần đảo, gắn liền với ký ức, hoài niệm và những giá trị trong sáng, êm đềm, đồng thời mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc và sung túc.

Có chậu bonsai 300 triệu, được ưa chuộng những năm gần đây

Những năm gần đây, bonsai dâm bụt trở thành xu hướng được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp độc lạ, khác hẳn hình ảnh hàng rào quen thuộc trước kia. Nhờ khả năng uốn nắn tốt, dễ tạo dáng và cho hoa to, màu sắc rực rỡ quanh năm, dâm bụt khi đưa vào chậu bonsai mang dáng vẻ vừa nghệ thuật vừa gần gũi.

Nổi bật nhất là tác phẩm dâm bụt xuất hiện tại triển lãm cây cảnh ở Thanh Hóa năm 2019. Nhìn từ xa, không ít người lầm tưởng đây là cây hoa giấy bởi thân cây to, xù xì và dáng thế bề thế, điều hiếm thấy ở loài dâm bụt vốn quen thuộc với hình ảnh làm hàng rào, thân chỉ lớn bằng cổ tay người lớn.

Chủ nhân cho biết cây có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc), tuổi đời khoảng 40 năm và được đưa về Việt Nam năm 2017. Thân cây hoàn toàn phát triển tự nhiên, chỉ phần tay cành được nghệ nhân uốn tỉa, tạo dáng theo lối thuận tự nhiên, tổng thể nhìn như hình tượng một con rồng đang vươn mình. Cây cao hơn 1m, bệ rễ lớn, kỳ dị, lớp vỏ thân và gốc phủ mốc trắng.

Tại triển lãm, tác phẩm này được định giá 300 triệu đồng nhờ sự độc lạ, hiếm có và vẻ đẹp vượt ngoài khuôn mẫu quen thuộc.

Một tác phẩm dâm bụt khác khiến dân tình xôn xao là chậu dâm bụt thuộc sở hữu của ông Út ở Đồng Tháp. Ông Út cho biết, trong một lần đi “săn” cây cảnh, ông tình cờ bắt gặp chậu dâm bụt có hình dáng khác lạ, ấn tượng bởi dáng thế công phu, bắt mắt, ông quyết định mua lại với giá 60 triệu đồng.

Chậu dâm bụt này có bề hoành khoảng 70cm, tán rộng gần 2m, phần thân được tạo dáng cho các thân cây đan xen vào nhau, cố định bằng thanh kim loại, phía trên uốn khung tròn bằng dây sắt để cành leo quấn, tổng thể trông như một chiếc dù khổng lồ. Dù từng có người trả giá tới 100 triệu đồng, ông Út vẫn chưa bán, chỉ chăm sóc để cây phát triển tự nhiên và trở thành điểm nhấn độc lạ trong vườn kiểng của mình.

Trên thị trường hiện nay, dâm bụt bonsai khá đa dạng về kiểu dáng, kích thước và màu sắc hoa, từ dáng trực, dáng hoành, dáng tán dù đến những cây uốn thế nghệ thuật cầu kỳ. Nhờ vậy, mức giá cũng rất linh hoạt, phổ biến chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

Về cách chăm sóc, dâm bụt bonsai là loại cây tương đối dễ trồng, ưa nắng và sinh trưởng tốt khi được đặt ở nơi thoáng, có ánh sáng đầy đủ. Cây cần tưới nước đều đặn, giữ đất ẩm nhưng không để úng, kết hợp bón phân định kỳ để kích thích ra hoa. Ngoài ra, việc tỉa cành thường xuyên giúp giữ dáng bonsai gọn gàng, đồng thời giúp cây tập trung dinh dưỡng, cho hoa nhiều và bền màu hơn.