Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhóm Ngũ Hổ Tướng xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM

Sáng 23-9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng một người tên Đại An đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập liên quan đến MV "Anh em trước sau như một" của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Ca sỹ Ưng Hoàng Phúc có mặt ở trụ sở Công an TP.HCM, sáng 23-9. Ảnh: N. TÂN

Theo ghi nhận, Ưng Hoàng Phúc đến trụ sở bằng ô tô màu trắng, còn người tên Đại An mặc đồ đen, đi trên một xe khác.

Việc cả hai xuất hiện tại cơ quan công an được cho là nhằm phục vụ quá trình xác minh, làm rõ nội dung MV ra mắt hôm 18-9 đang gây nhiều tranh cãi.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã gửi giấy mời cho năm ca sĩ thuộc nhóm Ngũ Hổ Tướng, quản lý và êkíp sản xuất MV "Anh em trước sau như một" để làm việc. Nhóm nhạc này vừa ra mắt công chúng gồm các ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Một người được cho là tên Đại An cũng có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: N. TÂN

MV ngay sau khi công chiếu đã bị nhiều khán giả phản ứng vì trong một số cảnh quay xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá cược bất hợp pháp, như logo trên áo diễn viên, ly rượu, hay cảnh lướt giao diện trang web trên điện thoại.

Một trong những hình ảnh gây tranh cãi trước khi bị gỡ khỏi Youtube

Sự việc khiến dư luận dấy lên nghi ngờ nhóm nhạc quảng bá trá hình cho hoạt động cá cược.

Trước phản ứng dữ dội, MV đã được ẩn trên YouTube chỉ ít phút, sau đó xuất hiện trở lại nhưng không còn những chi tiết gây tranh cãi. Dù vậy, nhiều khán giả cho biết họ đã kịp lưu lại bản gốc trước khi chỉnh sửa, và một số cơ quan báo chí cũng công bố hình ảnh làm bằng chứng.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sau đó lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận việc quảng bá cho trang web cá cược. Anh khẳng định MV đăng trên các nền tảng cá nhân từ 19 giờ ngày 18-9 không chứa các chi tiết liên quan, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Ảnh: Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Theo quy định, việc quảng cáo hoặc tiếp tay quảng bá cho hoạt động cá cược, đánh bạc trái phép bị nghiêm cấm. Nếu hành vi được xác định, các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 10 đến 200 triệu đồng. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan tố tụng có thể xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động này.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm việc với các cá nhân có liên quan, trong đó có ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người tên Đại An, để xác định bản chất vụ việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981 tại An Giang. Anh được biết đến từ cuối thập niên 1990 với vai trò thành viên nhóm 1088, sau đó phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ nhạc trẻ nổi bật đầu thập niên 2000.

Với loạt ca khúc đình đám như Thà rằng như thế, Người ta nói, Căn gác trống, Vì sao trong lòng tôi, Ưng Hoàng Phúc tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Anh được mệnh danh là "ông hoàng nhạc teen" của một thế hệ người nghe.

Ngoài âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, sản xuất phim và duy trì phong độ ca hát trong hơn 20 năm qua. Hiện tại, anh vẫn gắn bó với sân khấu, tham gia các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước, đồng thời được khán giả yêu mến bởi hình ảnh nghệ sĩ bền bỉ, nhiều cống hiến.