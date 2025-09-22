Ưng Hoàng Phúc lên tiếng

Sáng 22/9, Ưng Hoàng Phúc phản hồi về sản phẩm âm nhạc đang hứng bão chỉ trích vì nghi quảng cáo web cá độ. Nam ca sĩ khẳng định không quảng cáo cũng không liên quan đến thương hiệu này.

“Tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó”, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Dưới phần bình luận, số đông khán giả không hài lòng về phát ngôn của Ưng Hoàng Phúc. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Ưng Hoàng Phúc phủ nhận quảng cáo web cá độ nhưng không đề cập trách nhiệm về sản phẩm chung khi vướng ồn ào.

Có ý kiến Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên của nhóm Ngũ hổ tướng nên ra thông báo chung để minh bạch thông tin với người hâm mộ. Ồn ào này gây thất vọng, ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh, sự nghiệp mà họ gây dựng.

“Tôi xem MV thì thấy 4-5 cảnh xuất hiện tên thương hiệu MB**, cảnh cụng ly với nhau, cảnh nhân viên mặc áo, cảnh nhân viên cầm điện thoại, cảnh cầm cái túi tới bệnh viện… Sau đó tôi vào web bấm MB** thì dẫn vào trang cá cược cờ bạc. Mọi người cần lời giải thích, quá thất vọng”, “Sản phẩm chung mà anh nói không liên quan cũng khó tin, hình ảnh logo về trang web cá độ rõ nét và liên tục xuất hiện như vậy, khán giả phát hiện vội chỉnh sửa video”, “Hình ảnh, sự nghiệp gây dựng bao nhiêu năm sụp đổ”… là một số ý kiến của khán giả.

Những hình ảnh trong MV Anh em trước sau như một vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ trá hình.

Trước đó, nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng ra mắt MV Anh em trước sau như một. Chỉ sau một ngày ra mắt, khán giả phát hiện nhiều chi tiết nghi quảng cáo web cá độ. Cụ thể, ở giây thứ 58, chiếc cốc Khánh Phương cầm có in logo trang web cá cược, xuất hiện chính diện khung hình. Logo này tiếp tục lặp lại ở trên áo nhân viên quán bar, túi giấy, trên màn hình điện thoại.

Sự việc này khiến khán giả tranh luận dữ dội, thậm chí kêu gọi “tẩy chay” MV Anh em trước sau như một.

Trước phản ứng của khán giả, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng đã đăng lại bản mới xóa logo quảng cáo thương hiệu kể trên.

Đến hiện tại, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng chưa lên tiếng về sự việc.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt vướng ồn ào quảng cáo cho web cờ bạc, cá độ. Năm 2020, Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, BRay, ViruSs… quảng cáo cho web B5*, cầu thủ Công Vinh cũng xuất hiện, nhảy múa cho ứng dụng cá cược BK**.

Tháng 4/2024, Jack bị réo tên vì mặc áo thi đấu của đội bóng có in logo của trang web cá độ. Sau đó, đại diện của Jack giải thích nam ca sĩ được mời tập huấn, giao lưu cùng các cầu thủ của câu lạc bộ Aston Villa nên mặc trang phục của CLB để thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng.

“Chúng tôi khẳng định Jack J97 không nhận và thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tăng tương tác cho nhà tài trợ áo đấu của CLB Aston Villa”, công ty thông báo.

Tuy nhiên, khán giả không đồng tình, cho rằng nghệ sĩ phải cẩn trọng trong mọi hình ảnh, hoạt động trước công chúng. Việc cố ý hay vô tình quảng cáo cho các web cờ bạc, cá độ là sự bất chấp, cẩu thả, thiếu tôn trọng người hâm mộ và là hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam.