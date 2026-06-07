Bố giấu chuyện trúng độc đắc vì sợ con hư hỏng

Người đàn ông ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang cho biết dù trúng giải độc đắc Grand Lotto từ tháng 3 nhưng đến nay các con ông vẫn chưa biết "nhà mình có nhiều tiền". Bản thân ông cũng không quá xúc động với khoản tiền lớn này. "Tôi không quá kích động, chỉ không ngờ vận may lớn như vậy lại đến với mình", ông Wu nói.

Ông Wu nhận giải ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: QQ

Ông có hai con, trong đó một con trai đang học trung học cơ sở, độ tuổi bắt đầu hình thành nhân cách và các giá trị sống. Ông dự định dùng số tiền trúng thưởng để cải thiện cuộc sống gia đình và chuẩn bị cho việc học tập của các con, nhưng trước mắt chưa tiết lộ thông tin này. "Tôi không muốn các con nghĩ rằng cuộc đời có thể đi đường tắt bằng cách trúng số độc đắc", ông nói.

Việc trì hoãn chia sẻ thông tin về tài sản với con cái không phải trường hợp hiếm gặp ở những gia đình bất ngờ có nguồn tiền lớn.

Trên chương trình radio tài chính The Ramsey Show (Mỹ), chuyên gia Dave Ramsey từng nhắc đến trường hợp một người đàn ông tên John trúng độc đắc 22 triệu USD nhưng quyết định giữ bí mật với hai con đang ở tuổi thiếu niên. "Tôi không muốn các con lớn lên với suy nghĩ chỉ chờ bố mẹ qua đời để được thừa kế tài sản", John nói.

Dave Ramsey cho rằng việc giữ bí mật trong giai đoạn đầu có thể giúp cha mẹ tránh để con cái hình thành tâm lý dựa dẫm vào tài sản sẵn có. Ông nhận định tiền bạc chỉ thực sự có ý nghĩa giáo dục khi đi kèm trách nhiệm và lao động.

Quan điểm tương tự được Robert Pagliarini, giám đốc công ty tư vấn quản lý tài sản Pacifica Wealth Advisors, bang California (Mỹ) đề cập trong nhiều bài viết.

Sau 20 năm làm việc với những người nhận khoản tiền lớn từ trúng số, thừa kế hoặc bán doanh nghiệp, ông cho rằng thách thức lớn nhất thường không nằm ở số tiền nhận được mà ở việc các thành viên trong gia đình chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới.

Ông nói nhiều khách hàng lo ngại việc con cái tiếp cận tài sản quá sớm có thể làm giảm động lực phấn đấu. "Điều quan trọng không chỉ là để lại tiền, mà còn phải chuẩn bị cho con cách quản lý và sử dụng số tiền đó", Pagliarini cho biết.

Ông khuyến nghị các gia đình dành nhiều thời gian hơn để dạy con về giá trị của lao động, trách nhiệm tài chính và khả năng đưa ra quyết định. Việc chuẩn bị về nhận thức, theo ông, quan trọng không kém việc chuẩn bị về tài sản.

Với ông Wu, quyết định giữ kín khoản tiền thưởng khoảng một triệu USD xuất phát từ mong muốn các con tiếp tục tin rằng cuộc sống mình mong muốn phải được xây dựng bằng nỗ lực của chính bản thân.