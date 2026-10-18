'Hoa hậu bí ẩn nhất showbiz Việt' vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hiện sống trong ngôi nhà thế nào?

Người đẹp Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004, khi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ở tuổi 19, cô gây ấn tượng với chiều cao 1,72m, nhan sắc đậm nét Việt cùng phong thái tự tin, thông minh. Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đưa Nguyễn Thị Huyền đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, khác với nhiều người đẹp cùng thời, cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ thỉnh thoảng góp mặt tại một vài sự kiện. Sự kín tiếng ấy khiến Nguyễn Thị Huyền được xem là một trong những “hoa hậu bí ẩn nhất showbiz Việt”. Tiêu Dùng & Sức khỏe đưa tin.

Mới đây cô gây xôn xao khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Cụ thể, ngày 14/10, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - chia sẻ một số hình ảnh bên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang là người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho Nguyễn Thị Huyền..

"Và 3 năm qua, Huyền đã khiến tôi thay đổi những suy nghĩ ban đầu. Huyền nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, khá chủ động và không dễ bỏ cuộc. Đặc biệt, Huyền còn có bản lĩnh 'cãi' cả người hướng dẫn. Đấy cũng là tố chất cần có của người làm khoa học: Chính kiến, tư duy độc lập và khả năng bảo vệ quan điểm của mình bằng những luận cứ khoa học", PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ. Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không dễ bỏ cuộc, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình trước người hướng dẫn. Bà cho rằng đây cũng là những tố chất cần thiết của người làm khoa học. Ngôi sao đưa tin.

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền cho biết hài lòng với cuộc sống bình yên bên gia đình. Cô hạn chế chia sẻ hình ảnh các con, đồng thời không tiết lộ danh tính chồng nhằm bảo vệ sự riêng tư của những người thân yêu. Thay vào đó, người đẹp ưu tiên gia đình, công việc và con đường học thuật. Với cô, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với sự chú ý của đám đông, mà nằm ở khả năng được sống đúng với bản thân và những giá trị mình theo đuổi.

Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền đang làm công tác nghiên cứu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng tập trung kinh doanh nhà hàng và có công ty riêng. Ngoài công việc, Nguyễn Thị Huyền tận hưởng cuộc sống bình yên, thư thái trong biệt thự rộng rãi ở Hà Nội. Cô yêu thích trồng cây, làm vườn trong cơ ngơi của mình.

Rất hiếm hoi khoe nhà, nhưng một số hình ảnh vẫn được người hâm mộ tìm thấy. Qua đó có thể thấy căn nhà của nàng hậu lấy tông trầm làm chủ đạo với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.

Ở phòng khách còn được đặt một chiếc đàn piano màu trắng.

Phòng khách đơn giản nhưng rất tinh tế.

Vốn có niềm đam mê với vườn tược, nàng hậu có cả một khu vườn xanh mát với nhiều hoa và những loại cây cô yêu thích. Đây là thú vui của cô sau mỗi ngày làm việc và Nguyễn Thị Huyền luôn tự hào khoe những thành quả mình vun trồng trên trang cá nhân.

Bên ngoài xanh mát với các loại cây cảnh. Sen cảnh Nhật gợi cảm giác thư thái cho người yêu hoa.

Trong nhà tất nhiên không thể thiếu màu sắc của hoa tươi.

Hoa hậu là người có lối sống xanh, sạch và quan tâm tới sức khỏe nên lẽ dĩ nhiên không thể thiếu vườn rau sạch trong sân vườn.

Gia đình cô đang sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Hà Nội nên cô đã tận dụng những khoảng đất trống để trồng cây, hoa và rau sạch xung quanh nhà và sân thượng.

Rau xanh tươi tốt trong vườn.

Trong khu vườn, người đẹp rất chú trọng đến việc cải tạo đất. Bởi theo cô đó là yếu tố quan trọng giúp rau củ, hoa phát triển tốt.

Cây cối phát triển tốt.

Thành quả từ khu vườn.

Đặc biệt trong vườn còn có sen.

Và hoa súng rất đẹp.

Ở trên sân thượng, Nguyễn Thị Huyền trồng chủ yếu các loại hoa để trang trí không gian cho gia đình.

Những luống rau, quả nhà cô đều tươi tốt và sai quả.

Nguyễn Thị Huyền cho biết nguồn rau sạch và trái cây trồng quanh nhà là thực phẩm chính cho các bữa ăn trong gia đình. Cô cùng gia đình thu hoạch củ cải và đem đi chế biến.

Su su to và sai quả trong vườn nhà Nguyễn Thị Huyền được cô thu hoạch và xếp gọn gàng.

Cà chua sô cô la cũng là món ăn được cả gia đình người đẹp ưa chuộng.

Ngoài các loại rau, trong vườn của cô còn trồng thêm các loại quả khác như bưởi, chanh.

Trước nhà là hàng rào hoa rợp bóng mát.

Thành quả sau khi thu hoạch.

Thành quả từ nguồn thực phẩm sạch. Ảnh: NSCC