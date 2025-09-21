Bị sa thải giữa bão công nghệ, cựu quản lý biến mất việc thành cơ hội làm sếp

Từ cuối năm 2022, thị trường công nghệ Mỹ trải qua một "cơn địa chấn" nhân sự. Theo The Guardian, làn sóng cắt giảm nhân sự đã lan rộng khắp ngành công nghệ Mỹ, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn lao động.

Nguyên nhân xuất phát từ giai đoạn tăng trưởng nóng thời COVID-19, khi doanh thu sụt giảm, chi phí vận hành tăng và áp lực tái cấu trúc từ nhà đầu tư buộc các công ty công nghệ phải thu hẹp quy mô, tập trung vào mảng kinh doanh trọng điểm như trí tuệ nhân tạo hay thực tế ảo.

Trong bối cảnh ấy, Lorraine K. Lee - Trưởng nhóm nội dung Công ty phần mềm giao tiếp trực tuyến Prezi (trụ sở tại Hungary), nhận được email sa thải.

Lee coi việc bị sa thải là cơ hội để thay đổi sự nghiệp. Hiện cô điều hành doanh nghiệp riêng với thu nhập vượt xa mức cũ, trở thành gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Ảnh: Business Insider

Trước đó, cô từng là biên tập viên sáng lập của nền tảng LinkedIn, giảng viên trên nền tảng đào tạo trực tuyến LinkedIn Learning, đồng thời là diễn giả tại nhiều hội thảo quốc tế.

Hơn mười năm gắn bó với ngành công nghệ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Cô mô tả đó là “cú sốc như mất đi một phần bản sắc nghề nghiệp".

Trước đó, cô luôn xem môi trường doanh nghiệp là vùng an toàn. Nhưng chỉ 2 tháng sau biến cố, vào tháng 1/2023, Lee thành lập công ty tư vấn - đào tạo RISE Learning Solutions chuyên về thương hiệu cá nhân (personal branding), kỹ năng lãnh đạo (leadership skills) và phát triển sự nghiệp (career development).

Lee cho rằng bước ngoặt này đến từ việc cô đã sớm xây dựng hình ảnh cá nhân, không phụ thuộc hoàn toàn vào tên tuổi công ty. Cô áp dụng mô hình EPIC gồm Experiences (trải nghiệm nghề nghiệp), Personality (tính cách và kỹ năng mềm), Identity (giá trị cốt lõi, cách hành xử) và Community (mạng lưới kết nối) để định vị vị trí của mình trong ngành.

Khi mất việc, “tài sản vô hình” này giúp cô không bị mất phương hướng.

Trong thời gian ở Prezi, Lee luôn làm việc với tư duy “lãnh đạo chính mình” (lead yourself): chủ động đề xuất dự án, tìm diễn đàn để trình bày ý tưởng và hoạch định lộ trình thăng tiến thay vì chờ đợi sự công nhận.

Cô nhận ra, ngay cả khi chưa là quản lý, việc tư duy như một lãnh đạo giúp mỗi người chủ động kiểm soát sự nghiệp và sẵn sàng đón nhận cơ hội mới.

Một yếu tố khác giúp Lee khởi nghiệp nhanh chóng là giá trị của mạng lưới quan hệ. Từng tin rằng một bản lý lịch ấn tượng là chìa khóa, cô dần nhận ra chính các mối quan hệ chân thành mới là bệ phóng đưa sự nghiệp tiến xa. Khi bắt tay khởi nghiệp, mạng lưới này mang lại cho cô khách hàng, đối tác và những hợp đồng đầu tiên.

Chỉ sau hơn một năm, công ty của Lee đạt doanh thu vượt xa mức thu nhập trước đây. Cô giảng dạy tại chương trình Stanford Continuing Studies thuộc Đại học danh tiếng Stanford của Mỹ và hợp tác với nhiều tổ chức lớn, trở thành gương mặt có ảnh hưởng trong lĩnh vực phát triển sự nghiệp.

Với nhiều người, mất việc là dấu chấm hết cho một giai đoạn nhưng với nữ doanh nhân Lee, đó lại là dấu gạch nối mở ra chương mới.

Từ cú sốc thất nghiệp, cô đã tự kiến tạo vị thế mới bằng cách đầu tư cho thương hiệu cá nhân, nuôi dưỡng mạng lưới quan hệ và chủ động điều hành sự nghiệp như một doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thay đổi là điều không thể tránh trong môi trường doanh nghiệp hiện nay, khả năng thích ứng và tư duy làm chủ chính mình có thể chính là “tấm hộ chiếu” đưa mỗi người vượt qua khủng hoảng để chạm tới cơ hội.

Meta thông báo sa thải khoảng 11.000 người, tương đương 13% lực lượng lao động vào tháng 11/2022. Mạng xã hội X (Twitter trước đây), sau khi được Elon Musk mua lại, đã cắt giảm gần 3.700 người, tức khoảng một nửa nhân viên. Công ty dịch vụ vận tải Lyft giảm 13% nhân sự, tương đương gần 700 người.

Trong cùng giai đoạn, Microsoft, Google và Amazon cũng lần lượt công bố cắt giảm quy mô lớn, từ 10.000 tới hơn 12.000 nhân viên. Riêng Amazon nâng tổng số lên 18.000 vào đầu năm 2023.

Tổng cộng, các tập đoàn này đã cắt giảm gần 50.000 việc làm chỉ trong vài tháng cuối năm, tạo nên một cú sốc chưa từng có với thị trường lao động công nghệ Mỹ.

Meta thông báo sa thải khoảng 11.000 người, tương đương 13% lực lượng lao động vào tháng 11/2022. Mạng xã hội X (Twitter trước đây), sau khi được Elon Musk mua lại, đã cắt giảm gần 3.700 người, tức khoảng một nửa nhân viên. Công ty dịch vụ vận tải Lyft giảm 13% nhân sự, tương đương gần 700 người. Trong cùng giai đoạn, Microsoft, Google và Amazon cũng lần lượt công bố cắt giảm quy mô lớn, từ 10.000 tới hơn 12.000 nhân viên. Riêng Amazon nâng tổng số lên 18.000 vào đầu năm 2023. Tổng cộng, các tập đoàn này đã cắt giảm gần 50.000 việc làm chỉ trong vài tháng cuối năm, tạo nên một cú sốc chưa từng có với thị trường lao động công nghệ Mỹ.

Theo Business Insider