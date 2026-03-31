Bí mật nguồn tiền giúp Vua Charles III sống xa hoa dù không có lương

Là người đứng đầu hoàng gia Anh, Vua Charles III được ước tính sở hữu khoảng 850-860 triệu USD, theo danh sách người giàu của Sunday Times năm 2025. Tuy nhiên, không giống các nguyên thủ quốc gia thông thường, ông không nhận lương mà được tài trợ thông qua các quỹ và tài sản đặc biệt.

Trước khi lên ngôi vào tháng 9/2022, khi còn là Thân vương xứ Wales, Charles nhận tài chính từ Công quốc Cornwall. Sau khi trở thành vua, nguồn thu của ông đến từ ba kênh chính: Crown Estate, Công quốc Lancaster và danh mục tài sản cá nhân.

Trong đó, Crown Estate - hệ thống bất động sản, đất đai và doanh nghiệp quy mô lớn thuộc sở hữu vương quyền - là nguồn tiền lớn nhất. Lợi nhuận từ Crown Estate được chuyển về ngân khố Anh, sau đó một phần được cấp lại cho hoàng gia dưới dạng Sovereign Grant (khoản cấp từ ngân khố dành cho hoàng gia).

Khoản Sovereign Grant này đã tăng mạnh trong năm tài chính 2025-2026, đạt hơn 176,6 triệu USD (tăng hơn 60 triệu USD so với trước đó). Mức tăng đến từ lợi nhuận lớn của Crown Estate, đặc biệt nhờ việc cho thuê các dự án điện gió ngoài khơi.

Số tiền gần 177 triệu USD này được dùng để chi trả cho các hoạt động chính thức của hoàng gia, bao gồm duy trì các dinh thự, trả lương nhân viên và tổ chức các chuyến công du. Riêng trong năm 2025, các thành viên hoàng gia đã thực hiện 2.458 nhiệm vụ công.

Nguồn tài chính thứ hai của nhà vua đến từ Công quốc Lancaster - một quỹ tài sản tư nhân có từ năm 1399 dưới thời Vua Henry IV. Lợi nhuận từ quỹ này được chuyển vào Privy Purse, phục vụ chi tiêu cá nhân của nhà vua.

Trong năm 2024-2025, Privy Purse đạt hơn 38 triệu USD. Tuy nhiên, khoản này không chỉ dành riêng cho Vua Charles III mà còn chi cho việc duy trì các dinh thự riêng như Sandringham, Balmoral và hỗ trợ các thành viên hoàng gia làm việc.

Nguồn thứ ba là tài sản cá nhân của nhà vua, bao gồm đầu tư riêng, tiết kiệm và bất động sản, nhưng giá trị cụ thể không được công bố.

Ba nguồn tài chính này kết hợp để đảm bảo mọi hoạt động và đời sống của Vua Charles III trên cương vị người đứng đầu hoàng gia Anh.

Dù từng giảm nhịp độ công việc trong năm 2024 do điều trị ung thư, nhà vua đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2025 với 535 nhiệm vụ, trở thành thành viên hoàng gia hoạt động tích cực nhất. Dự kiến trong năm 2026, ông sẽ tăng cường các chuyến công du quốc tế, với kế hoạch di chuyển hơn 24.000 km, bao gồm khả năng cao thăm Mỹ vào tháng 4.